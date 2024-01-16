https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/bolee-polutora-metrov-snega-vypalo-na-auadkhare-1049835494.html
Более полутора метров снега выпало на Ауадхаре
Более полутора метров снега выпало на Ауадхаре
Проезд на Ауадхару был закрыт из-за обильных снегопадов и опасности схода лавин 1 декабря 2023 года. 16.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-16T15:20+0300
2024-01-16T15:20+0300
2024-01-16T16:14+0300
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Высота снежного покрова на Ауадхаре превысила полтора метра, рассказал Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия. Он также уточнил, что в связи с погодными условиями проезд на Ауадхару был закрыт с 1 декабря."Как это происходит ежегодно, в этом году мы закрыли проезд на Ауадхару. Это связано с тем, что там сейчас сильные снегопады и лавины, которые не могут не сходить зимой. Есть около пяти-шести мест, где они постоянно сходят", – уточнил он. По словам Багателия, проезд на Ауадхару дирекция парка планирует открыть ближе к весне.
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абхазия, новости, ауадхара, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия, новости, ауадхара, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Более полутора метров снега выпало на Ауадхаре
15:20 16.01.2024 (обновлено: 16:14 16.01.2024)
Проезд на Ауадхару был закрыт из-за обильных снегопадов и опасности схода лавин 1 декабря 2023 года.
СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Высота снежного покрова на Ауадхаре превысила полтора метра, рассказал Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.
Он также уточнил, что в связи с погодными условиями проезд на Ауадхару был закрыт с 1 декабря.
"Как это происходит ежегодно, в этом году мы закрыли проезд на Ауадхару. Это связано с тем, что там сейчас сильные снегопады и лавины, которые не могут не сходить зимой. Есть около пяти-шести мест, где они постоянно сходят", – уточнил он.
По словам Багателия, проезд на Ауадхару дирекция парка планирует открыть ближе к весне.