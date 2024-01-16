https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/kontrabandnuyu-tabachnuyu-produktsiyu-izyali-na-granitse-s-rossiey-1049842770.html

Контрабандную табачную продукцию изъяли на границе с Россией

Контрабандную табачную продукцию изъяли на границе с Россией

Всего абхазские таможенники обнаружили в салоне машины, въезжающей в республику, 23 блока стиков для систем нагревания табака и 3 блока сигарет. 16.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-16T20:57+0300

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2024-01-16T20:57+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии изъяли 5 200 единиц незадекларированной табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Контрабанду из России в Абхазию пытался вывезти гражданин республики, сидевший за рулем автомобиля Toyota.В ходе досмотра были изъяты 23 блока стиков для систем нагревания табака и три блока сигарет. Материалы по административному правонарушению были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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