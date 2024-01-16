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Поэт из народа: путь Мушни Ласуриа к вершинам литературы
Поэт из народа: путь Мушни Ласуриа к вершинам литературы
Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа 16 января 2024 года отмечает свое 86-летие. 16.01.2024, Sputnik Абхазия
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Мушни Ласуриа родился в 1938 году в селе Кутол. Начальное образование он получил в родном селе, в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище.Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году. Первый сборник его стихотворений вышел в 1963 году, и после этого Ласуриа навсегда вписал свое имя в историю абхазской литературы.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Поэт из народа: путь Мушни Ласуриа к вершинам литературы

13:59 16.01.2024
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Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа 16 января 2024 года отмечает свое 86-летие.
Мушни Ласуриа родился в 1938 году в селе Кутол. Начальное образование он получил в родном селе, в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище.
Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году. Первый сборник его стихотворений вышел в 1963 году, и после этого Ласуриа навсегда вписал свое имя в историю абхазской литературы.
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Мушни Ласуриа (третий слева в левом верхнем ряду) в кругу одноклассников – выпускников восьмилетней школы села Кутол, 1953 год.

Мушни Ласуриа (третий слева в левом верхнем ряду) в кругу одноклассников – выпускников восьмилетней школы села Кутол, 1953 год. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Мушни Ласуриа (третий слева в левом верхнем ряду) в кругу одноклассников – выпускников восьмилетней школы села Кутол, 1953 год.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Поэт известен не только у себя на родине, но и за ее пределами. Ласуриа поддерживал связь с творческими людьми. На фото он с русским писателем Алексеем Твардовским, 1965 год.

Поэт известен не только у себя на родине, но и за ее пределами. Ласуриа поддерживал связь с творческими людьми. На фото он с русским писателем Алексеем Твардовским, 1965 год. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Поэт известен не только у себя на родине, но и за ее пределами. Ласуриа поддерживал связь с творческими людьми. На фото он с русским писателем Алексеем Твардовским, 1965 год.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Мушни Ласуриа (третий слева в верхнем ряду) принимал активное участие в работе литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище, 1957 год.

Мушни Ласуриа (третий слева в верхнем ряду) принимал активное участие в работе литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище, 1957 год. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Мушни Ласуриа (третий слева в верхнем ряду) принимал активное участие в работе литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище, 1957 год.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

А это фото было сделано во время заседания литературного кружка – Мушни Ласуриа читает одно из своих произведений.

А это фото было сделано во время заседания литературного кружка – Мушни Ласуриа читает одно из своих произведений. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Ласуриа

А это фото было сделано во время заседания литературного кружка – Мушни Ласуриа читает одно из своих произведений.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

Значительная часть становления и развития Мушни Ласуриа в качестве поэта связана с учебой в Литературном институте в Москве.

Значительная часть становления и развития Мушни Ласуриа в качестве поэта связана с учебой в Литературном институте в Москве. - Sputnik Абхазия
5/16
© Foto / из архива семьи Ласуриа

Значительная часть становления и развития Мушни Ласуриа в качестве поэта связана с учебой в Литературном институте в Москве.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Народный поэт Абхазии был женат на дочери известного общественного и политического деятеля Аслана Отырба, Елене.

Народный поэт Абхазии был женат на дочери известного общественного и политического деятеля Аслана Отырба, Елене. - Sputnik Абхазия
6/16
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Народный поэт Абхазии был женат на дочери известного общественного и политического деятеля Аслана Отырба, Елене.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Семья Аслана Отырба: супруга Татьяна Отырба-Конджария, дочери Елена, Алла, Людмила, зять Мушни Ласуриа.

Семья Аслана Отырба: супруга Татьяна Отырба-Конджария, дочери Елена, Алла, Людмила, зять Мушни Ласуриа. - Sputnik Абхазия
7/16
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Семья Аслана Отырба: супруга Татьяна Отырба-Конджария, дочери Елена, Алла, Людмила, зять Мушни Ласуриа.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

Группа абхазских писателей во время поездки по окрестностям реки Кодор, 1982 год. Слева направо: Николай Хашиг, Алексей Гогуа, Мушни Ласуриа, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния.

Группа абхазских писателей во время поездки по окрестностям реки Кодор, 1982 год. Слева направо: Николай Хашиг, Алексей Гогуа, Мушни Ласуриа, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния. - Sputnik Абхазия
8/16
© Foto / из архива семьи Ласуриа

Группа абхазских писателей во время поездки по окрестностям реки Кодор, 1982 год. Слева направо: Николай Хашиг, Алексей Гогуа, Мушни Ласуриа, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласуриа и Елена Отырба (ушла из жизни после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов) воспитали двоих дочерей.

Мушни Ласуриа и Елена Отырба (ушла из жизни после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов) воспитали двоих дочерей. - Sputnik Абхазия
9/16
© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласуриа и Елена Отырба (ушла из жизни после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов) воспитали двоих дочерей.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Андрей Вознесенский был еще одним знаменитым поэтом, с которым Мушни Ласуриа мог обсудить искусство слова. Фото сделано в 1984 году.

Андрей Вознесенский был еще одним знаменитым поэтом, с которым Мушни Ласуриа мог обсудить искусство слова. Фото сделано в 1984 году. - Sputnik Абхазия
10/16
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Андрей Вознесенский был еще одним знаменитым поэтом, с которым Мушни Ласуриа мог обсудить искусство слова. Фото сделано в 1984 году.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласуриа – любитель национальной абхазской одежды. В ней он встречает гостей, представителей абхазской интеллигенции, в своем доме в селе Кутол.

Мушни Ласуриа – любитель национальной абхазской одежды. В ней он встречает гостей, представителей абхазской интеллигенции, в своем доме в селе Кутол. - Sputnik Абхазия
11/16
© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласуриа – любитель национальной абхазской одежды. В ней он встречает гостей, представителей абхазской интеллигенции, в своем доме в селе Кутол.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Сфотографироваться с Народным поэтом Абхазии рады даже такие мировые звезды, как Мирей Матье.

Сфотографироваться с Народным поэтом Абхазии рады даже такие мировые звезды, как Мирей Матье. - Sputnik Абхазия
12/16
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Сфотографироваться с Народным поэтом Абхазии рады даже такие мировые звезды, как Мирей Матье.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мушни Ласуриа возглавляет отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководит Ассоциацией писателей, а также продолжает заниматься творчеством.

Мушни Ласуриа возглавляет отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководит Ассоциацией писателей, а также продолжает заниматься творчеством. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мушни Ласуриа возглавляет отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководит Ассоциацией писателей, а также продолжает заниматься творчеством.

© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина за перевод на абхазский язык романа в стихах "Евгений Онегин".

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина за перевод на абхазский язык романа в стихах &quot;Евгений Онегин&quot;. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Дмитрий Астахов
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В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина за перевод на абхазский язык романа в стихах "Евгений Онегин".

© Sputnik

Бывший посол России в Абхазии Алексей Двинянин и Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа на праздновании дня рождения Пушкина.

Бывший посол России в Абхазии Алексей Двинянин и Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа на праздновании дня рождения Пушкина. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik

Бывший посол России в Абхазии Алексей Двинянин и Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа на праздновании дня рождения Пушкина.

© Sputnik / Бадрак Авидзба

В 2018 году в честь 80-летия президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил Мушни Ласуриа орден "Ахьдз-Апша" I степени.

В 2018 году в честь 80-летия президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил Мушни Ласуриа орден &quot;Ахьдз-Апша&quot; I степени. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Бадрак Авидзба

В 2018 году в честь 80-летия президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил Мушни Ласуриа орден "Ахьдз-Апша" I степени.

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