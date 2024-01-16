https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/pulemetchik-azova-poluchil-pozhiznennoe-za-ubiystvo-semi-v-mariupole-1049832545.html

Пулеметчик "Азова"* получил пожизненное за убийство семьи в Мариуполе

Пулеметчик "Азова"* получил пожизненное за убийство семьи в Мариуполе

Российские правоохранительные органы продолжают расследовать преступления, совершенные украинскими военными по отношению к мирным жителям. 16.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-16T13:18+0300

2024-01-16T13:18+0300

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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Старшего пулеметчика отряда спецназначения "Азов"* Сергея Михайленко приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.Следствие и суд установили, что в марте 2022 года обвиняемый находился на боевой позиции у одного из административных зданий Мариуполя. Он заметил проезжающий мимо автомобиль с белыми лентами и надписями, на которых сообщалось о том, что в машине сидят мирные граждане, в том числе, несовершеннолетние. Сергей Михайленко получил приказ о ликвидации мирных граждан и стал расстреливать автомобиль, в котором находилась семья с тремя малолетними детьми, из автомата. Двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик скончались на месте, бабушке с еще двумя детьми удалось спастись.

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