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Пулеметчик "Азова"* получил пожизненное за убийство семьи в Мариуполе
Пулеметчик "Азова"* получил пожизненное за убийство семьи в Мариуполе
Российские правоохранительные органы продолжают расследовать преступления, совершенные украинскими военными по отношению к мирным жителям. 16.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-16T13:18+0300
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Старшего пулеметчика отряда спецназначения "Азов"* Сергея Михайленко приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.Следствие и суд установили, что в марте 2022 года обвиняемый находился на боевой позиции у одного из административных зданий Мариуполя. Он заметил проезжающий мимо автомобиль с белыми лентами и надписями, на которых сообщалось о том, что в машине сидят мирные граждане, в том числе, несовершеннолетние. Сергей Михайленко получил приказ о ликвидации мирных граждан и стал расстреливать автомобиль, в котором находилась семья с тремя малолетними детьми, из автомата. Двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик скончались на месте, бабушке с еще двумя детьми удалось спастись.
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Пулеметчик "Азова"* получил пожизненное за убийство семьи в Мариуполе
13:18 16.01.2024 (обновлено: 13:20 16.01.2024)
Российские правоохранительные органы продолжают расследовать преступления, совершенные украинскими военными по отношению к мирным жителям.
СУХУМ, 16 янв – Sputnik.
Старшего пулеметчика отряда спецназначения "Азов"* Сергея Михайленко приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщает
Генеральная прокуратура России.
Михайленко признан виновным в покушении на убийство и убийстве двух или более лиц, в том числе малолетних, в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
Следствие и суд установили, что в марте 2022 года обвиняемый находился на боевой позиции у одного из административных зданий Мариуполя. Он заметил проезжающий мимо автомобиль с белыми лентами и надписями, на которых сообщалось о том, что в машине сидят мирные граждане, в том числе, несовершеннолетние.
Сергей Михайленко получил приказ о ликвидации мирных граждан и стал расстреливать автомобиль, в котором находилась семья с тремя малолетними детьми, из автомата. Двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик скончались на месте, бабушке с еще двумя детьми удалось спастись.