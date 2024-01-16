https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/restavratsiyu-khristianskikh-khramov-obsudili-v-kabmine-1049841463.html

Реставрацию христианских храмов обсудили в Кабмине

Реставрацию христианских храмов обсудили в Кабмине

На встрече в Кабмине присутствовали иереей Виссарион, иереей Долмат и иеромонах Давид. 16.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-16T20:29+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил реставрацию христианских памятников с духовенством Абхазской православной церкви, сообщает агентство "Апсныпресс". Анкваб рассказал, что практически завершено сооружение новой кровли Моквского кафедрального собора и ведется подготовка к замене кровли Бедийского храма, уникального памятника архитектуры, сильно пострадавшего в годы Отечественной войны народа Абхазии от обстрелов грузинской артиллерии. Глава Кабмина подчеркнул, что государство будет использовать все возможности для сохранения духовно-материального наследия народа и добавил, что восстановительные работы планируются и на других культовых сооружениях.

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