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Реставрацию христианских храмов обсудили в Кабмине
Реставрацию христианских храмов обсудили в Кабмине
На встрече в Кабмине присутствовали иереей Виссарион, иереей Долмат и иеромонах Давид. 16.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-16T20:29+0300
2024-01-16T20:29+0300
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил реставрацию христианских памятников с духовенством Абхазской православной церкви, сообщает агентство "Апсныпресс". Анкваб рассказал, что практически завершено сооружение новой кровли Моквского кафедрального собора и ведется подготовка к замене кровли Бедийского храма, уникального памятника архитектуры, сильно пострадавшего в годы Отечественной войны народа Абхазии от обстрелов грузинской артиллерии. Глава Кабмина подчеркнул, что государство будет использовать все возможности для сохранения духовно-материального наследия народа и добавил, что восстановительные работы планируются и на других культовых сооружениях.
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абхазия, новости, александр анкваб, православие
абхазия, новости, александр анкваб, православие
Реставрацию христианских храмов обсудили в Кабмине
На встрече в Кабмине присутствовали иереей Виссарион, иереей Долмат и иеромонах Давид.
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил реставрацию христианских памятников с духовенством Абхазской православной церкви, сообщает агентство "Апсныпресс".
Анкваб рассказал, что практически завершено сооружение новой кровли Моквского кафедрального собора и ведется подготовка к замене кровли Бедийского храма, уникального памятника архитектуры, сильно пострадавшего в годы Отечественной войны народа Абхазии от обстрелов грузинской артиллерии.
Глава Кабмина подчеркнул, что государство будет использовать все возможности для сохранения духовно-материального наследия народа и добавил, что восстановительные работы планируются и на других культовых сооружениях.