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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-sbili-pochti-70-ukrainskikh-dronov-1049838557.html
Российские средства ПВО за сутки сбили почти 70 украинских дронов
Российские средства ПВО за сутки сбили почти 70 украинских дронов
Всего с начала специальной военной операции 24 февраля 2024 года было уничтожено 10758 украинских беспилотных летательных аппаратов. 16.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-16T16:17+0300
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 69 украинских беспилотников и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что за сутки на Купянском направлении бойцы "Западной" группировки войск отразили шесть атак, поразили до 160 солдат ВСУ, три танка, в том числе два "Leopard-2", и два пикапа.На Краснолиманском направлении было отбито четыре атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Ямполовки, Киев потерял до 250 военных, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.На Донецком направлении за сутки было отражено пять атак, нанесено поражение противнику в районе Курдюмовки. ВСУ потеряли до 280 солдат, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", орудие Д-20.На Южно-Донецком направлении российские войска за сутки поразили до 120 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийскую систему М777, противотанковую пушку МТ-12, на Запорожском направлении – до 115 бойцов противника, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.На Херсонском направлении суточные потери противника составили до 65 военных, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", три установки "Гвоздика".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/nam-ne-khvataet-glavnogo-vsu-stolknulis-s-trudnostyami-na-fronte-1049822489.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/svo-novogodnyaya-strategiya-rossii--unichtozhenie-natovskogo-proksi-vpk-na-ukraine-1049827504.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф

Российские средства ПВО за сутки сбили почти 70 украинских дронов

16:17 16.01.2024 (обновлено: 16:32 16.01.2024)
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2024
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Всего с начала специальной военной операции 24 февраля 2024 года было уничтожено 10758 украинских беспилотных летательных аппаратов.
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 69 украинских беспилотников и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России поражена живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.
Ведомство сообщает, что за сутки на Купянском направлении бойцы "Западной" группировки войск отразили шесть атак, поразили до 160 солдат ВСУ, три танка, в том числе два "Leopard-2", и два пикапа.
На Краснолиманском направлении было отбито четыре атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Ямполовки, Киев потерял до 250 военных, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.
На Донецком направлении за сутки было отражено пять атак, нанесено поражение противнику в районе Курдюмовки. ВСУ потеряли до 280 солдат, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", орудие Д-20.
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На Южно-Донецком направлении российские войска за сутки поразили до 120 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийскую систему М777, противотанковую пушку МТ-12, на Запорожском направлении – до 115 бойцов противника, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.
На Херсонском направлении суточные потери противника составили до 65 военных, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", три установки "Гвоздика".
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