https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-sbili-pochti-70-ukrainskikh-dronov-1049838557.html

Российские средства ПВО за сутки сбили почти 70 украинских дронов

Российские средства ПВО за сутки сбили почти 70 украинских дронов

Всего с начала специальной военной операции 24 февраля 2024 года было уничтожено 10758 украинских беспилотных летательных аппаратов. 16.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-16T16:17+0300

2024-01-16T16:17+0300

2024-01-16T16:32+0300

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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 69 украинских беспилотников и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что за сутки на Купянском направлении бойцы "Западной" группировки войск отразили шесть атак, поразили до 160 солдат ВСУ, три танка, в том числе два "Leopard-2", и два пикапа.На Краснолиманском направлении было отбито четыре атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Ямполовки, Киев потерял до 250 военных, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.На Донецком направлении за сутки было отражено пять атак, нанесено поражение противнику в районе Курдюмовки. ВСУ потеряли до 280 солдат, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", орудие Д-20.На Южно-Донецком направлении российские войска за сутки поразили до 120 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийскую систему М777, противотанковую пушку МТ-12, на Запорожском направлении – до 115 бойцов противника, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.На Херсонском направлении суточные потери противника составили до 65 военных, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", три установки "Гвоздика".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/nam-ne-khvataet-glavnogo-vsu-stolknulis-s-trudnostyami-na-fronte-1049822489.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/svo-novogodnyaya-strategiya-rossii--unichtozhenie-natovskogo-proksi-vpk-na-ukraine-1049827504.html

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