https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/sboi-zafiksirovany-v-rabote-vkontakte-1049831126.html

Сбои зафиксированы в работе "ВКонтакте"

Сбои зафиксированы в работе "ВКонтакте"

Сбои в работе мобильного приложения наблюдаются и на территории Абхазии. 16.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-16T11:43+0300

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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Пользователи "Вконтакте" по всей России жалуются на работу соцсети, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Сбой.рф",По данным на 11:39 по московскому времени было зафиксировано 6005 жалоб. Треть из них приходится на Москву – 31%. 15% жалоб поступило из Санкт-Петербурга, 4% – из Краснодарского края. В пресс-службе компании уточнили, что пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов."Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", – добавили в компании.

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