https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/sboi-zafiksirovany-v-rabote-vkontakte-1049831126.html
Сбои зафиксированы в работе "ВКонтакте"
Сбои зафиксированы в работе "ВКонтакте"
Сбои в работе мобильного приложения наблюдаются и на территории Абхазии. 16.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-16T11:43+0300
2024-01-16T11:43+0300
2024-01-16T12:08+0300
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Пользователи "Вконтакте" по всей России жалуются на работу соцсети, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Сбой.рф",По данным на 11:39 по московскому времени было зафиксировано 6005 жалоб. Треть из них приходится на Москву – 31%. 15% жалоб поступило из Санкт-Петербурга, 4% – из Краснодарского края. В пресс-службе компании уточнили, что пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов."Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", – добавили в компании.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, вконтакте
россия, новости, вконтакте
Сбои зафиксированы в работе "ВКонтакте"
11:43 16.01.2024 (обновлено: 12:08 16.01.2024)
Сбои в работе мобильного приложения наблюдаются и на территории Абхазии.
СУХУМ, 16 янв – Sputnik.
Пользователи "Вконтакте" по всей России жалуются на работу соцсети, сообщает РИА Новости
со ссылкой на сервис "Сбой.рф",
По данным на 11:39 по московскому времени было зафиксировано 6005 жалоб. Треть из них приходится на Москву – 31%. 15% жалоб поступило из Санкт-Петербурга, 4% – из Краснодарского края.
В пресс-службе компании уточнили, что пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов.
"Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", – добавили в компании.