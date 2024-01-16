https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/takie-obstoyatelstva-shamba-o-strategicheskoy-bezopasnosti-abkhazii--1049832250.html

Такие обстоятельства: Шамба о стратегической безопасности Абхазии

Такие обстоятельства: Шамба о стратегической безопасности Абхазии

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба в интервью радио Sputnik подвел итоги 2023 года. 16.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-16T13:37+0300

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Такие обстоятельства: Шамба Такие обстоятельства: Шамба

Одним из важных достижений Сергей Шамба считает увеличение собственных средств бюджета.По словам секретаря Совбеза, увеличилось и финансирование сферы обороны и безопасности. Средства были направлены на строительство фортификационных сооружений, производство дронов, увеличение снабжения и так далее.По мнению Шамба, это необходимые меры, необходимо быть бдительными и готовиться к защите республики в связи с обострением геополитической ситуации.Подробности слушайте в аудиофайле.

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