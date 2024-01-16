https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/takie-obstoyatelstva-shamba-o-strategicheskoy-bezopasnosti-abkhazii--1049832250.html
Такие обстоятельства: Шамба о стратегической безопасности Абхазии
Такие обстоятельства: Шамба о стратегической безопасности Абхазии
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба в интервью радио Sputnik подвел итоги 2023 года. 16.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-16T13:37+0300
2024-01-16T13:37+0300
2024-01-16T14:05+0300
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Такие обстоятельства: Шамба
Такие обстоятельства: Шамба
Одним из важных достижений Сергей Шамба считает увеличение собственных средств бюджета.По словам секретаря Совбеза, увеличилось и финансирование сферы обороны и безопасности. Средства были направлены на строительство фортификационных сооружений, производство дронов, увеличение снабжения и так далее.По мнению Шамба, это необходимые меры, необходимо быть бдительными и готовиться к защите республики в связи с обострением геополитической ситуации.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, безопасность, россия, совет безопасности абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, безопасность, россия, совет безопасности абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Шамба о стратегической безопасности Абхазии
13:37 16.01.2024 (обновлено: 14:05 16.01.2024)
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба в интервью радио Sputnik подвел итоги 2023 года.
Одним из важных достижений Сергей Шамба считает увеличение собственных средств бюджета.
По словам секретаря Совбеза, увеличилось и финансирование сферы обороны и безопасности. Средства были направлены на строительство фортификационных сооружений, производство дронов, увеличение снабжения и так далее.
По мнению Шамба, это необходимые меры, необходимо быть бдительными и готовиться к защите республики в связи с обострением геополитической ситуации.
Подробности слушайте в аудиофайле
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