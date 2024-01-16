https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/vrach-immunolog-o-novykh-rekomendatsiyakh-voz-maski-i-vaktsiny-1049802652.html
Врач-иммунолог о новых рекомендациях ВОЗ: маски и вакцины
Врач-иммунолог о новых рекомендациях ВОЗ: маски и вакцины
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения случаев... 16.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-16T10:28+0300
2024-01-16T10:28+0300
2024-01-16T10:39+0300
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Врач-иммунолог о новых рекомендациях ВОЗ: маски и вакцины
Врач-иммунолог о новых рекомендациях ВОЗ: маски и вакцины
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах. По мнению врача-иммунолога, профессора Михаила Костинова, ношение масок рекомендуется при любых острых респираторных вирусных заболеваниях."Рекомендация по ношению масок не является новшеством. Маски рекомендуются при различных респираторных заболеваниях. Я очень надеюсь, что ношение масок войдет в культуру здоровья при подъеме респираторных заболеваний", – рассказал врач.Он добавил, что рекомендации по вакцинации тоже актуальны. Вакцины ежегодно обновляются, в зависимости от мутации вируса и изменении штамма.Подробности в аудиофайле выше.
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здоровье, заболевания, коронавирусы, прививки, маски, вирусы, подкасты, аудио
здоровье, заболевания, коронавирусы, прививки, маски, вирусы, подкасты, аудио
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах. По мнению врача-иммунолога, профессора Михаила Костинова, ношение масок рекомендуется при любых острых респираторных вирусных заболеваниях.
"Рекомендация по ношению масок не является новшеством. Маски рекомендуются при различных респираторных заболеваниях. Я очень надеюсь, что ношение масок войдет в культуру здоровья при подъеме респираторных заболеваний", – рассказал врач.
Он добавил, что рекомендации по вакцинации тоже актуальны. Вакцины ежегодно обновляются, в зависимости от мутации вируса и изменении штамма.
Подробности в аудиофайле выше.