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Атаев о председательстве России в БРИКС: наиболее значимый период

Атаев о председательстве России в БРИКС: наиболее значимый период

Политолог Артур Атаев в интервью радио Sputnik рассказал, какую роль играет БРИКС и каковы перспективы организации. 17.01.2024, Sputnik Абхазия

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Атаев о БРИКС Атаев о БРИКС

БРИКС – межгосударственное неформальное объединение стран, которое объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. А председатель в 2024 году – Россия, также Россия председательствует еще в одном международном объединении – СНГ. О влиянии этих объединений и роли России в интервью радио Sputnik рассказал политолог Артур Атаев. Атаев уверен, что над совокупным экономическим базисным рейтингом G7 БРИКС будет превалировать, если новыми членами станут ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, другие страны. Тогда это будет новый качественный рывок, считает Артур Атаев. Слушайте подкаст.

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