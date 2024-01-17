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Атаев о председательстве России в БРИКС: наиболее значимый период
Атаев о председательстве России в БРИКС: наиболее значимый период
Политолог Артур Атаев в интервью радио Sputnik рассказал, какую роль играет БРИКС и каковы перспективы организации. 17.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-17T11:10+0300
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Атаев о БРИКС
Атаев о БРИКС
БРИКС – межгосударственное неформальное объединение стран, которое объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. А председатель в 2024 году – Россия, также Россия председательствует еще в одном международном объединении – СНГ. О влиянии этих объединений и роли России в интервью радио Sputnik рассказал политолог Артур Атаев. Атаев уверен, что над совокупным экономическим базисным рейтингом G7 БРИКС будет превалировать, если новыми членами станут ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, другие страны. Тогда это будет новый качественный рывок, считает Артур Атаев. Слушайте подкаст.
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Атаев о председательстве России в БРИКС: наиболее значимый период
11:10 17.01.2024 (обновлено: 11:16 17.01.2024)
Политолог Артур Атаев в интервью радио Sputnik рассказал, какую роль играет БРИКС и каковы перспективы организации.
БРИКС – межгосударственное неформальное объединение стран, которое объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. А председатель в 2024 году – Россия, также Россия председательствует еще в одном международном объединении – СНГ. О влиянии этих объединений и роли России в интервью радио Sputnik рассказал политолог Артур Атаев.
"Сейчас в контексте того, что мир делится на два политических лагеря, один политический лагерь поддерживает Россию, другой – нет, для России председательство в БРИКС – наиболее значимый период. Потому что к экономическим проблемам добавляются довольно серьезные политические проблемы. И в этом плане очень большие надежды на Россию у официальных членов БРИКС – у Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, но еще большие надежды со стороны новых членов БРИКС", – сказал эксперт.
Атаев уверен, что над совокупным экономическим базисным рейтингом G7 БРИКС будет превалировать, если новыми членами станут ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, другие страны. Тогда это будет новый качественный рывок, считает Артур Атаев.