https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/bargandzhiya-o-deyatelnosti-moskovskoy-abkhazskoy-diaspory-v-2023-godu--1049846705.html
Барганджия о деятельности Московской абхазской диаспоры в 2023 году
Барганджия о деятельности Московской абхазской диаспоры в 2023 году
Каким оказался 2023 год для Московской абхазской диаспоры, в интервью радио Sputnik рассказал исполнительный директор организации Даур Барганджия. 17.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-17T15:09+0300
2024-01-17T15:09+0300
2024-01-17T15:09+0300
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Несмотря на то, что 2023 год был непростым для многих людей, Московская абхазская диаспора все поставленные цели смогла выполнить, отметил Барганджия. Одним из значимых мероприятий, которые состоялись в прошлом году, стал Фестиваль абхазской культуры. Диаспора постоянно проводит работу с молодежью."Постоянно ведем работу, связанную с поддержкой проектов, особенно с молодежью. У нас талантливая молодежь. Много студентов учится в Москве из Абхазии. Мы с ними ведем плотную работу. Мы помогли открыть школу абхазских танцев для молодежи. Разработали приложение по изучению абхазского языка для детей", – рассказал Барганджия. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, москва, диаспора, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, москва, диаспора, аудио
Барганджия о деятельности Московской абхазской диаспоры в 2023 году
Каким оказался 2023 год для Московской абхазской диаспоры, в интервью радио Sputnik рассказал исполнительный директор организации Даур Барганджия.
Несмотря на то, что 2023 год был непростым для многих людей, Московская абхазская диаспора все поставленные цели смогла выполнить, отметил Барганджия.
Одним из значимых мероприятий, которые состоялись в прошлом году, стал Фестиваль абхазской культуры.
Диаспора постоянно проводит работу с молодежью.
"Постоянно ведем работу, связанную с поддержкой проектов, особенно с молодежью. У нас талантливая молодежь. Много студентов учится в Москве из Абхазии. Мы с ними ведем плотную работу. Мы помогли открыть школу абхазских танцев для молодежи. Разработали приложение по изучению абхазского языка для детей", – рассказал Барганджия.
Подробности слушайте в подкасте.