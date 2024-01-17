https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/bargandzhiya-o-deyatelnosti-moskovskoy-abkhazskoy-diaspory-v-2023-godu--1049846705.html

Барганджия о деятельности Московской абхазской диаспоры в 2023 году

Барганджия о деятельности Московской абхазской диаспоры в 2023 году

Каким оказался 2023 год для Московской абхазской диаспоры, в интервью радио Sputnik рассказал исполнительный директор организации Даур Барганджия. 17.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-17T15:09+0300

2024-01-17T15:09+0300

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Несмотря на то, что 2023 год был непростым для многих людей, Московская абхазская диаспора все поставленные цели смогла выполнить, отметил Барганджия. Одним из значимых мероприятий, которые состоялись в прошлом году, стал Фестиваль абхазской культуры. Диаспора постоянно проводит работу с молодежью."Постоянно ведем работу, связанную с поддержкой проектов, особенно с молодежью. У нас талантливая молодежь. Много студентов учится в Москве из Абхазии. Мы с ними ведем плотную работу. Мы помогли открыть школу абхазских танцев для молодежи. Разработали приложение по изучению абхазского языка для детей", – рассказал Барганджия. Подробности слушайте в подкасте.

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