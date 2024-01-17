https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/bolee-pyati-milliardov-nalogov-sobrali-v-abkhazii-v-2023-godu-1049851501.html

Более пяти миллиардов налогов собрали в Абхазии в 2023 году

Более пяти миллиардов налогов собрали в Абхазии в 2023 году

По сравнению с 2022 годом в республике было собрано на 933,5 миллиона рублей больше. 17.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-17T19:52+0300

2024-01-17T19:52+0300

2024-01-17T19:52+0300

в абхазии

абхазия

новости

налоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289297_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_1af26d8c55af9b757d1e02c53393dce7.jpg

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. За 12 месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 5,2 миллиарда рублей налоговых платежей, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам республики.При этом, согласно плану, необходимо было собрать 4,3 миллиарда. Таким образом, перевыполнение плана составило 21% или 894,6 миллиона рублей.В 2022 году в республике было собрано 4,2 миллиарда рублей, на 933,5 миллиона меньше, чем в 2023 году.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, налоги