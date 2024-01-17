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Более пяти миллиардов налогов собрали в Абхазии в 2023 году
Более пяти миллиардов налогов собрали в Абхазии в 2023 году
По сравнению с 2022 годом в республике было собрано на 933,5 миллиона рублей больше. 17.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-17T19:52+0300
2024-01-17T19:52+0300
2024-01-17T19:52+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. За 12 месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 5,2 миллиарда рублей налоговых платежей, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам республики.При этом, согласно плану, необходимо было собрать 4,3 миллиарда. Таким образом, перевыполнение плана составило 21% или 894,6 миллиона рублей.В 2022 году в республике было собрано 4,2 миллиарда рублей, на 933,5 миллиона меньше, чем в 2023 году.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, налоги
Более пяти миллиардов налогов собрали в Абхазии в 2023 году
По сравнению с 2022 годом в республике было собрано на 933,5 миллиона рублей больше.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik
. За 12 месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 5,2 миллиарда рублей налоговых платежей, сообщается
на сайте Министерства по налогам и сборам республики.
При этом, согласно плану, необходимо было собрать 4,3 миллиарда. Таким образом, перевыполнение плана составило 21% или 894,6 миллиона рублей.
В 2022 году в республике было собрано 4,2 миллиарда рублей, на 933,5 миллиона меньше, чем в 2023 году.