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Часть Нового района Сухума осталась без воды
Часть Нового района Сухума осталась без воды
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Часть Нового района Сухума осталась без воды из-за аварии на насосной станции, сообщил Sputnik глава столичного "Водоканала" Даур... 17.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-17T09:27+0300
2024-01-17T09:27+0300
2024-01-17T10:07+0300
абхазия
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Часть Нового района Сухума осталась без воды из-за аварии на насосной станции, сообщил Sputnik глава столичного "Водоканала" Даур Пачкория.Сотрудники коммунальных служб работают над ликвидацией аварии. Подать воду жителям Нового района планируется через час.
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Часть Нового района Сухума осталась без воды
09:27 17.01.2024 (обновлено: 10:07 17.01.2024)
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Часть Нового района Сухума осталась без воды из-за аварии на насосной станции, сообщил Sputnik глава столичного "Водоканала" Даур Пачкория.
Сотрудники коммунальных служб работают над ликвидацией аварии.
Подать воду жителям Нового района планируется через час.