https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/chast-novogo-rayona-sukhuma-ostalas-bez-vody-1049844315.html

Часть Нового района Сухума осталась без воды

Часть Нового района Сухума осталась без воды

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Часть Нового района Сухума осталась без воды из-за аварии на насосной станции, сообщил Sputnik глава столичного "Водоканала" Даур... 17.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-17T09:27+0300

2024-01-17T09:27+0300

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абхазия

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Часть Нового района Сухума осталась без воды из-за аварии на насосной станции, сообщил Sputnik глава столичного "Водоканала" Даур Пачкория.Сотрудники коммунальных служб работают над ликвидацией аварии. Подать воду жителям Нового района планируется через час.

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