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Объемы поступлений в Новоафонской пещере в в новогодние праздники 2023 и 2024 годов
Объемы поступлений в Новоафонской пещере в в новогодние праздники 2023 и 2024 годов
Во время новогодних праздников, длившихся в Абхазии с 1 по 16 января, республику посетило большое количество туристов из России. 17.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-17T16:10+0300
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За первые 16 дней нового года Новоафонскую пещеру, одну из основных достопримечательностей Абхазии, посетили 7 832 человека.Объем поступлений за проданные билеты составил 5,4 миллиона рублей.Эти цифры немного превышают показатели прошлого года. За тот же период 2023 года подземный дворец увидели 7212 человек, объем поступлений составил пять миллионов рублей.
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инфографика, абхазия, мультимедиа, новости, инфографика
Объемы поступлений в Новоафонской пещере в в новогодние праздники 2023 и 2024 годов
Во время новогодних праздников, длившихся в Абхазии с 1 по 16 января, республику посетило большое количество туристов из России.
За первые 16 дней нового года Новоафонскую пещеру, одну из основных достопримечательностей Абхазии, посетили 7 832 человека.
Объем поступлений за проданные билеты составил 5,4 миллиона рублей.
Эти цифры немного превышают показатели прошлого года. За тот же период 2023 года подземный дворец увидели 7212 человек, объем поступлений составил пять миллионов рублей.