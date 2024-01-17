https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/obemy-postupleniy-v-ritsinskom-natsparke-v-novogodnie-prazdniki-2023-i-2024-godov-1049846156.html

Объемы поступлений в Рицинском нацпарке в новогодние праздники 2023 и 2024 годов

Объемы поступлений в Рицинском нацпарке в новогодние праздники 2023 и 2024 годов

В этом году в Абхазии были длинные новогодние выходные – жители республики отдыхали с 1 по 15 января включительно. 17.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-17T10:52+0300

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мультимедиа

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

инфографика

абхазия

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За это время одну из главных достопримечательностей республики, Рицинский нацпарк, посетили 10 831 человек. В кассу объекта они принесли 6,9 миллиона рублей.В прошлом году посещаемость была немного выше. За новогодние каникулы 2023 года заснеженным горным озером полюбовались 11 093 путешественника, они заплатили за билеты 7,2 миллиона рублей.

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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мультимедиа, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), инфографика, абхазия, инфографика