https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/okolo-30-tonn-gumpomoschi-napravila-rossiya-v-gazu-1049852685.html
Около 30 тонн гумпомощи направила Россия в Газу
Около 30 тонн гумпомощи направила Россия в Газу
Всего с начала гуманитарной миссии сотрудники МЧС России 18 рейсами доставили для жителей анклава около 420 тонн гумпомощи. 17.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-17T17:11+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Россия отправила жителям сектора Газа еще 30 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба МЧС страны.Самолет Ил-76 уже приземлился на территории египетского города Эль-Ариш. Груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят его в сектор Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа и объявили о полной блокаде анклава. С момента эскалации со стороны Израиля погибли 1,2 тысячи человек, в Газе – почти 24 тысячи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/tsugtsvang-baydena-blizhniy-vostok-pod-ugrozoy-bolshoy-voyny-1049726697.html
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сектор газа, новости, египет, россия, мчс рф
сектор газа, новости, египет, россия, мчс рф
Около 30 тонн гумпомощи направила Россия в Газу
17:11 17.01.2024 (обновлено: 17:30 17.01.2024)
Всего с начала гуманитарной миссии сотрудники МЧС России 18 рейсами доставили для жителей анклава около 420 тонн гумпомощи.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik.
Россия отправила жителям сектора Газа еще 30 тонн гуманитарной помощи, сообщает
пресс-служба МЧС страны.
В груз были включены продукты питания, одежда, теплые одеяла, а также предметы личной гигиены и другие предметы первой необходимости.
Самолет Ил-76 уже приземлился на территории египетского города Эль-Ариш. Груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят его в сектор Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа и объявили о полной блокаде анклава.
С момента эскалации со стороны Израиля погибли 1,2 тысячи человек, в Газе – почти 24 тысячи.