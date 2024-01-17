https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/rossiyskie-voyska-za-sutki-sbili-11-snaryadov-sistem-olkha-i-vampire-1049852153.html

Российские войска за сутки сбили 11 снарядов систем "Ольха" и "Vampire"

Российские войска за сутки сбили 11 снарядов систем "Ольха" и "Vampire"

Также за сутки средства ПВО России сбили 21 украинский беспилотник в небе над Золотаревкой и Белогоровкой в ЛНР, Новониколаевкой, Горловкой и Песками в ДНР. 17.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-17T16:42+0300

2024-01-17T16:42+0300

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 11 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", а также "Vampire", сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что за сутки на Купянском направлении были поражены до 30 солдат ВСУ, два бронетранспортера и три автомобиля, на Краснолиманском направлении – до 210 бойцов противника, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30.На Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 290 солдат, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, самоходную пушку "Пион", на Южно-Донецком направлении – до 75 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Запорожском направлении Киев потерял до 25 военных, три автомобиля, гаубицу Д-30, на Херсонском направлении – также до 25 солдат, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/nam-ne-khvataet-glavnogo-vsu-stolknulis-s-trudnostyami-na-fronte-1049822489.html

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