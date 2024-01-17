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"Старший сын": актеры Молодежного театра репетируют новый спектакль
"Старший сын": актеры Молодежного театра репетируют новый спектакль
Премьера нового спектакля состоится на сцене Абхазского государственного драматического театра 23 и 24 января. 17.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-17T22:09+0300
2024-01-17T22:09+0300
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Абхазский государственный молодежный театр проводит репетиции нового спектакля – комедии "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова.Режиссером постановки стала россиянка Наталья Николаева, у которой уже есть опыт работы с Молодежным театром. В 2018 году она ставила "Укрощение строптивой" Шекспира и с тех пор поддерживает творческие и дружеские связи с актерами театра.Режиссер отметила, что автор пьесы Александр Вампилов – известный во всем мире современный классик и серьезный драматург. Пьесу для постановки она вместе с труппой театра выбирала в течение полугода. По словам режиссера, это очень глубокое произведение, на сцене его покажут восемь актеров.
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мультимедиа, видео, абхазия, видео
мультимедиа, видео, абхазия, видео
"Старший сын": актеры Молодежного театра репетируют новый спектакль
Премьера нового спектакля состоится на сцене Абхазского государственного драматического театра 23 и 24 января.
Абхазский государственный молодежный театр проводит репетиции нового спектакля – комедии "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова.
Режиссером постановки стала россиянка Наталья Николаева, у которой уже есть опыт работы с Молодежным театром. В 2018 году она ставила "Укрощение строптивой" Шекспира и с тех пор поддерживает творческие и дружеские связи с актерами театра.
Режиссер отметила, что автор пьесы Александр Вампилов – известный во всем мире современный классик и серьезный драматург. Пьесу для постановки она вместе с труппой театра выбирала в течение полугода. По словам режиссера, это очень глубокое произведение, на сцене его покажут восемь актеров.