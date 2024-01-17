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Уволен сотрудник МВД Абхазии, заехавший на машине в Парк Славы
Уволен сотрудник МВД Абхазии, заехавший на машине в Парк Славы
В Парке Славы, расположенном в центре Сухума, установлен памятник воинам, отдавшим жизни в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 17.01.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Старший лейтенант милиции Назар Карданов, въехавший на машине на территорию Парка Славы в Сухуме, был уволен из органов внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД республики.Уточняется, что Карданов был уволен в связи с нарушением условий контракта и за совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявленными к личным, нравственным качествам сотрудника ОВД.Контракт с Кардановым расторгнут досрочно, приказ об увольнении подписал глава МВД Роберт Киут. В ночь с 14 на 15 января Карданов заехал на территорию Парка Славы и стал ездить вокруг памятника погибшим в годы Отечественной войны народа Абхазии, что вызвало негодование у большого количества жителей республики.Общественная Палата республики выразила возмущение фактом осквернения мемориала, назвала действия Карданова постыдными и неправомерными и обратилась к главе МВД с просьбой принять меры в рамках законодательства для недопущения подобных инцидентов впредь.
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Уволен сотрудник МВД Абхазии, заехавший на машине в Парк Славы
18:35 17.01.2024 (обновлено: 19:10 17.01.2024)
В Парке Славы, расположенном в центре Сухума, установлен памятник воинам, отдавшим жизни в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik.
Старший лейтенант милиции Назар Карданов, въехавший на машине на территорию Парка Славы в Сухуме, был уволен из органов внутренних дел, сообщает
пресс-служба МВД республики.
Уточняется, что Карданов был уволен в связи с нарушением условий контракта и за совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявленными к личным, нравственным качествам сотрудника ОВД.
Контракт с Кардановым расторгнут досрочно, приказ об увольнении подписал глава МВД Роберт Киут.
В ночь с 14 на 15 января Карданов заехал на территорию Парка Славы и стал ездить вокруг памятника погибшим в годы Отечественной войны народа Абхазии, что вызвало негодование у большого количества жителей республики.
Общественная Палата республики выразила возмущение фактом осквернения мемориала, назвала действия Карданова постыдными и неправомерными и обратилась к главе МВД с просьбой принять меры в рамках законодательства для недопущения подобных инцидентов впредь.