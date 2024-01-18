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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова: трансляция завершена
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова: трансляция завершена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает ежегодную пресс-конференцию по внешнеполитическим итогам 2023 года. 18.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-18T11:06+0300
2024-01-18T11:06+0300
2024-01-18T14:04+0300
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видео, мультимедиа, сергей лавров, мид рф, россия
видео, мультимедиа, сергей лавров, мид рф, россия
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова: трансляция завершена
11:06 18.01.2024 (обновлено: 14:04 18.01.2024)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает ежегодную пресс-конференцию по внешнеполитическим итогам 2023 года.