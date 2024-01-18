Бжания обсудил с главой Ассамблеи народов Евразии гуманитарное сотрудничество
09:45 18.01.2024 (обновлено: 10:06 18.01.2024)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииВстреча Аслана Бжания с Ассамблеи народов Евразии руководителем Андреем Бельяниновым.
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Основная цель Ассамблеи народов Евразии – объединение физических и юридических лиц для формирования общественной интеграционной модели большого евразийского партнерства народов.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Гуманитарное сотрудничество обсудил президент Абхазии Аслан Бжания с руководителем Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
На встрече затрагивались вопросы, направленные на обеспечение интеграционных процессов и сближение народов, которые симпатизируют друг другу.
Отдельно обсуждалась возможность организации в Абхазии отдыха и оздоровления детей.
"Было бы здорово организовать в Абхазии международный круглогодичный лагерь, тем более что климатические условия вашей благодатной страны это позволяют", – отметил Бельянинов.
Президент выразил готовность руководства страны сотрудничать с организациями, чьи инициативы направлены на мир и созидание.
Бельянинов подчеркнул, что Ассамблея – международная площадка и служит фундаментом для укрепления связей между странами и народами евразийского континента.
Во встрече участвовал глава администрации Галского района Константин Пилия.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииВстреча Аслана Бжания с Ассамблеи народов Евразии руководителем Андреем Бельяниновым.
Встреча Аслана Бжания с Ассамблеи народов Евразии руководителем Андреем Бельяниновым.
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" создан 27 мая 2017 года. Основная цель Ассамблеи – объединение физических и юридических лиц для формирования общественной интеграционной модели большого евразийского партнерства народов. В состав Генерального совета в настоящее время входят 144 известных общественных деятеля из 33 стран Большой Евразии.