https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/bzhaniya-obsudil-s-glavoy-assamblei-narodov-evrazii-gumanitarnoe-sotrudnichestvo-1049856862.html

Бжания обсудил с главой Ассамблеи народов Евразии гуманитарное сотрудничество

Бжания обсудил с главой Ассамблеи народов Евразии гуманитарное сотрудничество

Основная цель Ассамблеи народов Евразии – объединение физических и юридических лиц для формирования общественной интеграционной модели большого евразийского... 18.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-18T09:45+0300

2024-01-18T09:45+0300

2024-01-18T10:06+0300

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Гуманитарное сотрудничество обсудил президент Абхазии Аслан Бжания с руководителем Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. На встрече затрагивались вопросы, направленные на обеспечение интеграционных процессов и сближение народов, которые симпатизируют друг другу.Отдельно обсуждалась возможность организации в Абхазии отдыха и оздоровления детей. Президент выразил готовность руководства страны сотрудничать с организациями, чьи инициативы направлены на мир и созидание.Бельянинов подчеркнул, что Ассамблея – международная площадка и служит фундаментом для укрепления связей между странами и народами евразийского континента. Во встрече участвовал глава администрации Галского района Константин Пилия.Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" создан 27 мая 2017 года. Основная цель Ассамблеи – объединение физических и юридических лиц для формирования общественной интеграционной модели большого евразийского партнерства народов. В состав Генерального совета в настоящее время входят 144 известных общественных деятеля из 33 стран Большой Евразии.

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