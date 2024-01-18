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Фурсов о том, какие страны, подгосударственные и надгосударственные силы вершат политику
Фурсов о том, какие страны, подгосударственные и надгосударственные силы вершат политику
Российский эксперт Андрей Фурсов рассказал, почему пробуксовывает проект "Речь Посполитая" и как Ватикан и Лондон конкурируют за влияние в Восточной Европе. 18.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-18T14:00+0300
2024-01-18T14:00+0300
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Фурсов: Запад не такой уж коллективный, скорее – наоборот
Фурсов: Запад не такой уж коллективный, скорее – наоборот
Чтобы понять суть происходящих политических событий в мире, необходимо учесть целый ряд противоречий не только между национальными государствами и их коалициями, но и иными крупными игроками в виде транснациональных корпораций, влиятельных ведомств и прочих акторов, утверждает крупнейший российский эксперт, историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.По словам Фурсова, в Европе существуют традиционные соперничества: Ватикан и группы, которые на него ориентируются (аристократические гвельфские семьи севера Италии, южной Германии, Испании и Шотландии) с одной стороны, и англосаксы с другой.Фурсов утверждает, что есть и альтернативный проект для Восточной Европы, "Интермариум", который курируют Ватикан и династия Габсбургов, что создает еще одно противоречие между ними и британцами. Наиболее зримый и наглядный пример кланового соперничества – Украина."Если брать нынешнюю ситуацию на Украине, там тоже наблюдается ряд противоречий как между Ватиканом и англосаксами, так и противоречия внутри англо-саксонского блока – между американцами и британцами. В свою очередь и внутри американского блока мы видим противоречия между ведомствами – Госдепом, Пентагоном и ЦРУ. Да и внутри самих этих ведомств настоящая "матрешка", то есть конфликт, упакованный в конфликт. Внутри демократической администрации США острые противоречия между кланами Клинтонов и Обамы. Так всегда бывает, когда рушится старая система, и клановые интересы берут верх над государственными", – подчеркнул российский эксперт.
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подкасты, в мире, политика, россия, нато, великобритания, сша, европа, противостояние, кризис, аудио
Фурсов о том, какие страны, подгосударственные и надгосударственные силы вершат политику
14:00 18.01.2024 (обновлено: 14:28 18.01.2024)
Российский эксперт Андрей Фурсов рассказал, почему пробуксовывает проект "Речь Посполитая" и как Ватикан и Лондон конкурируют за влияние в Восточной Европе.
Чтобы понять суть происходящих политических событий в мире, необходимо учесть целый ряд противоречий не только между национальными государствами и их коалициями, но и иными крупными игроками в виде транснациональных корпораций, влиятельных ведомств и прочих акторов, утверждает крупнейший российский эксперт, историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.
"В современных условиях государства являются не единственными игроками на мировой арене, есть и надгосударственные структуры, причем не только открытые, как, к примеру, Евросоюз, но и закрытые, кроме того есть подгосударственные структуры – клановые и ведомственные, иногда и те, и другие объединяются в борьбе против государства или против других аналогичных структур. Когда мы говорим о едином Западе, здесь тоже очень острые противоречия, которые уходят далеко в прошлое", – отметил собеседник Sputnik.
По словам Фурсова, в Европе существуют традиционные соперничества: Ватикан и группы, которые на него ориентируются (аристократические гвельфские семьи севера Италии, южной Германии, Испании и Шотландии) с одной стороны, и англосаксы с другой.
"Сейчас мы наблюдаем это в Восточной Европе. Британцы пытаются создать свою будущую макрозону, выкроив кусок из бывшей зоны интересов Советского Союза и исторической России. Это проект "Речь Посполитая". Но проект пробуксовывает, он уперся в небольшую страну – Беларусь, а без нее с одной лишь Польшей, Украиной и Литвой "Речь Посполитая" не получится", – констатирует эксперт.
Фурсов утверждает, что есть и альтернативный проект для Восточной Европы, "Интермариум", который курируют Ватикан и династия Габсбургов, что создает еще одно противоречие между ними и британцами. Наиболее зримый и наглядный пример кланового соперничества – Украина.
"Если брать нынешнюю ситуацию на Украине, там тоже наблюдается ряд противоречий как между Ватиканом и англосаксами, так и противоречия внутри англо-саксонского блока – между американцами и британцами. В свою очередь и внутри американского блока мы видим противоречия между ведомствами – Госдепом, Пентагоном и ЦРУ. Да и внутри самих этих ведомств настоящая "матрешка", то есть конфликт, упакованный в конфликт. Внутри демократической администрации США острые противоречия между кланами Клинтонов и Обамы. Так всегда бывает, когда рушится старая система, и клановые интересы берут верх над государственными", – подчеркнул российский эксперт.