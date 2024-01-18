https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/fursov-o-tom-kakie-strany-podgosudarstvennye-i-nadgosudarstvennye-sily-vershat-politiku-1049849425.html

Фурсов о том, какие страны, подгосударственные и надгосударственные силы вершат политику

Фурсов о том, какие страны, подгосударственные и надгосударственные силы вершат политику

Российский эксперт Андрей Фурсов рассказал, почему пробуксовывает проект "Речь Посполитая" и как Ватикан и Лондон конкурируют за влияние в Восточной Европе. 18.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-18T14:00+0300

2024-01-18T14:00+0300

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Фурсов: Запад не такой уж коллективный, скорее – наоборот Фурсов: Запад не такой уж коллективный, скорее – наоборот

Чтобы понять суть происходящих политических событий в мире, необходимо учесть целый ряд противоречий не только между национальными государствами и их коалициями, но и иными крупными игроками в виде транснациональных корпораций, влиятельных ведомств и прочих акторов, утверждает крупнейший российский эксперт, историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.По словам Фурсова, в Европе существуют традиционные соперничества: Ватикан и группы, которые на него ориентируются (аристократические гвельфские семьи севера Италии, южной Германии, Испании и Шотландии) с одной стороны, и англосаксы с другой.Фурсов утверждает, что есть и альтернативный проект для Восточной Европы, "Интермариум", который курируют Ватикан и династия Габсбургов, что создает еще одно противоречие между ними и британцами. Наиболее зримый и наглядный пример кланового соперничества – Украина."Если брать нынешнюю ситуацию на Украине, там тоже наблюдается ряд противоречий как между Ватиканом и англосаксами, так и противоречия внутри англо-саксонского блока – между американцами и британцами. В свою очередь и внутри американского блока мы видим противоречия между ведомствами – Госдепом, Пентагоном и ЦРУ. Да и внутри самих этих ведомств настоящая "матрешка", то есть конфликт, упакованный в конфликт. Внутри демократической администрации США острые противоречия между кланами Клинтонов и Обамы. Так всегда бывает, когда рушится старая система, и клановые интересы берут верх над государственными", – подчеркнул российский эксперт.

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