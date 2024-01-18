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Гражданин и начальник: Хагуш об итогах цитрусового сезона в Абхазии
Гражданин и начальник: Хагуш об итогах цитрусового сезона в Абхазии
Замминистра сельского хозяйства страны Дмитрий Хагуш в интервью радио Sputnik рассказал, каким выдался цитрусовый сезон в Абхазии. 18.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-18T17:45+0300
2024-01-18T17:45+0300
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Гражданин и начальник: Хагуш
Гражданин и начальник: Хагуш
По словам Хагуш, сезон выдался хорошим, урожай по сравнению с 2022 годом собрали неплохой. "В этом году урожай был качественный, цена была хорошая. Минимальная цена от 40 рублей доходила до 80 рублей. И был хороший спрос", – рассказал Хагуш. Вывоз плодов еще ведется. В районе 25 тысяч тонн цитрусовых уже вывезено в Россию.Подробности слушайте в подкасте.
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Гражданин и начальник: Хагуш об итогах цитрусового сезона в Абхазии
17:45 18.01.2024 (обновлено: 18:59 18.01.2024)
Замминистра сельского хозяйства страны Дмитрий Хагуш в интервью радио Sputnik рассказал, каким выдался цитрусовый сезон в Абхазии.
По словам Хагуш, сезон выдался хорошим, урожай по сравнению с 2022 годом собрали неплохой.
"В этом году урожай был качественный, цена была хорошая. Минимальная цена от 40 рублей доходила до 80 рублей. И был хороший спрос", – рассказал Хагуш.
Вывоз плодов еще ведется. В районе 25 тысяч тонн цитрусовых уже вывезено в Россию.
Подробности слушайте в подкасте.