https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/grazhdanin-i-nachalnik-khagush-ob-itogakh-tsitrusovogo-sezona-v-abkhazii-1049859744.html

Гражданин и начальник: Хагуш об итогах цитрусового сезона в Абхазии

Гражданин и начальник: Хагуш об итогах цитрусового сезона в Абхазии

Замминистра сельского хозяйства страны Дмитрий Хагуш в интервью радио Sputnik рассказал, каким выдался цитрусовый сезон в Абхазии. 18.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-18T17:45+0300

2024-01-18T17:45+0300

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Гражданин и начальник: Хагуш Гражданин и начальник: Хагуш

По словам Хагуш, сезон выдался хорошим, урожай по сравнению с 2022 годом собрали неплохой. "В этом году урожай был качественный, цена была хорошая. Минимальная цена от 40 рублей доходила до 80 рублей. И был хороший спрос", – рассказал Хагуш. Вывоз плодов еще ведется. В районе 25 тысяч тонн цитрусовых уже вывезено в Россию.Подробности слушайте в подкасте.

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