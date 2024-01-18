https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/gudauta-ostanetsya-bez-vody-do-vechera-19-yanvarya-1049866419.html

Гудаута останется без воды до вечера 19 января

Гудаута останется без воды до вечера 19 января

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Гудаута останется без воды до 18:00 19 января, сообщила администрация Гудаутского района. 18.01.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гудаутский район

гудаута

водоснабжение

абхазия

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Гудаута останется без воды до 18:00 19 января, сообщила администрация Гудаутского района.Из-за аварии на центральном водоводе без воды окажется весь город.

гудаутский район

гудаута

абхазия

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гудаутский район, гудаута, водоснабжение, абхазия