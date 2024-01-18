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Гудаута останется без воды до вечера 19 января
Гудаута останется без воды до вечера 19 января
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Гудаута останется без воды до 18:00 19 января, сообщила администрация Гудаутского района. 18.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-18T18:25+0300
2024-01-18T18:25+0300
2024-01-18T19:37+0300
в абхазии
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водоснабжение
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Гудаута останется без воды до 18:00 19 января, сообщила администрация Гудаутского района.Из-за аварии на центральном водоводе без воды окажется весь город.
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гудаутский район, гудаута, водоснабжение, абхазия
гудаутский район, гудаута, водоснабжение, абхазия
Гудаута останется без воды до вечера 19 января
18:25 18.01.2024 (обновлено: 19:37 18.01.2024)
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Гудаута останется без воды до 18:00 19 января, сообщила администрация Гудаутского района.
Из-за аварии на центральном водоводе без воды окажется весь город.