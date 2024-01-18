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Итоги деятельности миграционной службы Абхазии в 2023 году

Итоги деятельности миграционной службы Абхазии в 2023 году

Государственная миграционная служба Абхазии подвела итоги деятельности за 2023 год. В инфографике Sputnik основные показатели и сравнительный анализ... 18.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-18T21:00+0300

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В 2023 году на миграционный учет поставлено 5 343 человек, а в 2022 году их количество составило 3622 человека.На получение виз в 2023 году было принято 7754 заявления, а в 2022 году 6845. О выдаче приглашений на въезд в Абхазию было рассмотрено в 2023 году 15 ходатайств, в то время как в 2022 всего одно. От работодателей в прошлом году ГМС приняло 826 заявлений, а в 2022 году 606.В 2023 году сотрудники Государственной миграционной службы легализовали 1050 патентов, что на 77 штук больше аналогичным показателей 2022 года.За выдачу рабочих виз в 2023 году была уплачена госпошлина в размере 38 149 780 рублей, а в 2022 году – 23 218 193 рублей. За выдачу разрешений на работу в 2023 году было выплачено 33 868 800 рублей, в 2022 году – 21 758 050 рублей.Медицинское обследование в 2023 году прошли 7803 мигранта, а в 2022 – 5860.За весь 2022 год за счет деятельности Государственной миграционной службы в бюджет Республики Абхазия поступило 63 962 743 рублей. Рост в 2023 году составил 29 014 215 рублей.

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