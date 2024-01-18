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Лавров: Россия будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными
Лавров: Россия будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Москва будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, Россия продолжит продвигать на международной арене... 18.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-18T13:10+0300
2024-01-18T13:10+0300
2024-01-18T13:56+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Москва будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, Россия продолжит продвигать на международной арене идеалы правды и справедливости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он также отметил, что какие-то иллюзии об "объятиях" Запада улетучились окончательно, верить Западу нельзя."Очень много факторов, связанных с агрессией Запада против России, такой гибридной, всесторонней, сыграли свою роль для того, чтобы мы поняли, как нам теперь жить дальше. Какие-то иллюзии – если они еще и оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит – все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя", – сказал министр.Глава МИД также назвал входящие в близкое окружение России страны – Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия.Министр отдельно выделил отношения России и Китая, отметив, что они переживают наилучший период в многовековой их истории, а также с Индией, с которой развивается особо привилегированное, стратегическое сотрудничество. Лавров добавил, что Москва заинтересована в развитии отношений не только по двусторонним каналам, но и с региональными структурами, которые созданы многими из партнеров России.
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россия, мид рф, сергей лавров, политика, в мире
россия, мид рф, сергей лавров, политика, в мире
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Москва будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, Россия продолжит продвигать на международной арене идеалы правды и справедливости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжим продвигать идеалы правды и справедливости в международных делах, будем делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными. В этом смысле наше министерство активно поддерживает инициативу "Единой России" по проведению в Москве Международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Он также отметил, что какие-то иллюзии об "объятиях" Запада улетучились окончательно, верить Западу нельзя.
"Очень много факторов, связанных с агрессией Запада против России, такой гибридной, всесторонней, сыграли свою роль для того, чтобы мы поняли, как нам теперь жить дальше. Какие-то иллюзии – если они еще и оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит – все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя", – сказал министр.
Глава МИД также назвал входящие в близкое окружение России страны – Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Министр отдельно выделил отношения России и Китая, отметив, что они переживают наилучший период в многовековой их истории, а также с Индией, с которой развивается особо привилегированное, стратегическое сотрудничество. Лавров добавил, что Москва заинтересована в развитии отношений не только по двусторонним каналам, но и с региональными структурами, которые созданы многими из партнеров России.