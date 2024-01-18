https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/lavrov-rossiya-budet-delat-vse-chtoby-mezhdunarodnye-otnosheniya-stali-bolee-demokratichnymi-1049860974.html

Лавров: Россия будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными

Лавров: Россия будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Москва будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, Россия продолжит продвигать на международной арене... 18.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-18T13:10+0300

2024-01-18T13:10+0300

2024-01-18T13:56+0300

россия

мид рф

сергей лавров

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/02/1043916087_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_02f93c8b08eeeabd193fc3754fd660d4.jpg

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Москва будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, Россия продолжит продвигать на международной арене идеалы правды и справедливости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он также отметил, что какие-то иллюзии об "объятиях" Запада улетучились окончательно, верить Западу нельзя."Очень много факторов, связанных с агрессией Запада против России, такой гибридной, всесторонней, сыграли свою роль для того, чтобы мы поняли, как нам теперь жить дальше. Какие-то иллюзии – если они еще и оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит – все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя", – сказал министр.Глава МИД также назвал входящие в близкое окружение России страны – Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия.Министр отдельно выделил отношения России и Китая, отметив, что они переживают наилучший период в многовековой их истории, а также с Индией, с которой развивается особо привилегированное, стратегическое сотрудничество. Лавров добавил, что Москва заинтересована в развитии отношений не только по двусторонним каналам, но и с региональными структурами, которые созданы многими из партнеров России.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, мид рф, сергей лавров, политика, в мире