https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/lavrov-rossiya-dostignet-tseley-spetsialnoy-voennoy-operatsii-na-ukraine-1049860757.html

Лавров: Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине

Лавров: Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 18.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-18T12:00+0300

2024-01-18T12:00+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

сергей лавров

украина

россия

мид рф

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он заверил, что "нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена, об этом уже неоднократно говорилось"."Те, кто не учил историю, ну и географию - а таких на Западе немало - они могут на эту тему фантазировать", - добавил он.Министр также отметил, что Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины, совершенно точно, что команду дает Вашингтон."В апреле 2022 года Запад запретил Украине подписывать договоренности, точно так же Запад не заинтересован в том, чтобы какие-то переговоры сейчас начинались. Команду дает точно совершенно Вашингтон", - сказал министр на итоговой пресс-конференции.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

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