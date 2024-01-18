https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/posrednik-bartsits-o-turpotoke-v-abkhaziyu-v-novogodnie-kanikuly--1049858152.html

Посредник: Барциц о турпотоке в Абхазию в новогодние каникулы

Посредник: Барциц о турпотоке в Абхазию в новогодние каникулы

Предварительные итоги новогодних праздников в туристической сфере в эфире радио Sputnik подвел замминистра туризма республики Астамур Барциц. 18.01.2024, Sputnik Абхазия

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Посредник: Барциц о турпотоке в Абхазию в новогодние каникулы Посредник: Барциц о турпотоке в Абхазию в новогодние каникулы

По словам Барциц, прогнозы туроператоров, работающих на абхазском направлении, сбылись. "Около 80 процентов была загруженность объектов. Мы промониторили ситуацию и увидели, что по сравнению с 2021-2022 годами в 3-3,5 раза увеличилось количество туристов, которые выбрали для отдыха Абхазию. Такая динамика увеличения наблюдается впервые", – сообщил замминистра. Основная причина такой положительной динамики, отметил Барциц, появление отелей с услугой "все включено". Подробности слушайте в аудиофайле.

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