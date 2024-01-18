https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/turistov-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-bylo-v-35-raza-bolshe-chem-v-proshlom-godu-1049861711.html

Туристов в новогодние праздники в Абхазии было в 3,5 раза больше, чем в прошлом году

Туристов в новогодние праздники в Абхазии было в 3,5 раза больше, чем в прошлом году

По данным Министерства туризма, загрузка объектов размещения в Абхазии в новогодние праздники составила около 80%. 18.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-18T16:20+0300

2024-01-18T16:20+0300

2024-01-18T16:20+0300

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Количество туристов, которые провели новогодние каникулы в Абхазии в 2024 году, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с показателями 2022-2023 годов, рассказал в интервью радио Sputnik замминистра туризма республики Астамур Барциц.Он отметил, что в среднем туристы отдыхали в Абхазии от трех до пяти дней.По мнению замминистра, один из факторов, привлекающих туристов в Абхазию, в том числе в новогодние праздники, то, что в республике появляются гостиницы с высоким уровнем сервиса, по системе "все включено". Он добавил, что в 2023 году в Абхазии было введено в эксплуатацию около 13 новых объектов размещения, которые используют международные мировые стандарты по оснащению номеров и коммуникациям.

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