https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/turistov-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-bylo-v-35-raza-bolshe-chem-v-proshlom-godu-1049861711.html
Туристов в новогодние праздники в Абхазии было в 3,5 раза больше, чем в прошлом году
Туристов в новогодние праздники в Абхазии было в 3,5 раза больше, чем в прошлом году
По данным Министерства туризма, загрузка объектов размещения в Абхазии в новогодние праздники составила около 80%. 18.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-18T16:20+0300
2024-01-18T16:20+0300
2024-01-18T16:20+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Количество туристов, которые провели новогодние каникулы в Абхазии в 2024 году, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с показателями 2022-2023 годов, рассказал в интервью радио Sputnik замминистра туризма республики Астамур Барциц.Он отметил, что в среднем туристы отдыхали в Абхазии от трех до пяти дней.По мнению замминистра, один из факторов, привлекающих туристов в Абхазию, в том числе в новогодние праздники, то, что в республике появляются гостиницы с высоким уровнем сервиса, по системе "все включено". Он добавил, что в 2023 году в Абхазии было введено в эксплуатацию около 13 новых объектов размещения, которые используют международные мировые стандарты по оснащению номеров и коммуникациям.
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туристы, абхазия, отдых в абхазии, зима
туристы, абхазия, отдых в абхазии, зима
Туристов в новогодние праздники в Абхазии было в 3,5 раза больше, чем в прошлом году
По данным Министерства туризма, загрузка объектов размещения в Абхазии в новогодние праздники составила около 80%.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Количество туристов, которые провели новогодние каникулы в Абхазии в 2024 году, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с показателями 2022-2023 годов, рассказал в интервью радио Sputnik замминистра туризма республики Астамур Барциц.
Он отметил, что в среднем туристы отдыхали в Абхазии от трех до пяти дней.
По словам Барциц, с 1 по 16 января Рицинский реликтовый национальный парк посетили 10 934 человека, в 2023 году в этот же период – 11 260 человек. Новоафонскую пещеру посетили 7 832 туриста, в 2023 году – 7 212.
По мнению замминистра, один из факторов, привлекающих туристов в Абхазию, в том числе в новогодние праздники, то, что в республике появляются гостиницы с высоким уровнем сервиса, по системе "все включено".
Он добавил, что в 2023 году в Абхазии было введено в эксплуатацию около 13 новых объектов размещения, которые используют международные мировые стандарты по оснащению номеров и коммуникациям.