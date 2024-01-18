https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/zhitel-gudautskogo-rayona-obyavlen-v-rozysk-za-okazanie-soprotivleniya-militsii-1049859001.html

Житель Гудаутского района объявлен в розыск за оказание сопротивления милиции

Житель Гудаутского района объявлен в розыск за оказание сопротивления милиции

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Житель Аацы Гудаутского района Адамыр Пачалия объявлен в розыск, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. 18.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-18T11:45+0300

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Житель Аацы Гудаутского района Адамыр Пачалия объявлен в розыск, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Он отказался проследовать в отделение милиции, стрелял под ноги врио начальника угрозыска по Очамчырскому району Захаряна. После скрылся с места преступления на автомобиле "Мерседес" без госномеров. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти и незаконного ношения, хранения, перевозки огнестрельного оружия.Розыскные мероприятия проводят подразделения СГБ и МВД Абхазии.

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