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Житель Гудаутского района объявлен в розыск за оказание сопротивления милиции
Житель Гудаутского района объявлен в розыск за оказание сопротивления милиции
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Житель Аацы Гудаутского района Адамыр Пачалия объявлен в розыск, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. 18.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-18T11:45+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Житель Аацы Гудаутского района Адамыр Пачалия объявлен в розыск, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Он отказался проследовать в отделение милиции, стрелял под ноги врио начальника угрозыска по Очамчырскому району Захаряна. После скрылся с места преступления на автомобиле "Мерседес" без госномеров. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти и незаконного ношения, хранения, перевозки огнестрельного оружия.Розыскные мероприятия проводят подразделения СГБ и МВД Абхазии.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии
Житель Гудаутского района объявлен в розыск за оказание сопротивления милиции
11:45 18.01.2024 (обновлено: 16:07 18.01.2024)
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Житель Аацы Гудаутского района Адамыр Пачалия объявлен в розыск, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
По данным следствия, Пачалия 25 декабря оказал сопротивление сотрудникам милиции на контрольно-пропускном пункте "Ингур" в селе Хяцха Галского района.
Он отказался проследовать в отделение милиции, стрелял под ноги врио начальника угрозыска по Очамчырскому району Захаряна. После скрылся с места преступления на автомобиле "Мерседес" без госномеров.
Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти и незаконного ношения, хранения, перевозки огнестрельного оружия.
Розыскные мероприятия проводят подразделения СГБ и МВД Абхазии.