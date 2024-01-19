https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/glavnyy-chetverg-gunba-o-novogodnem-turizme-v-gagre-sotsialnoy-sfere-obrazovanii-1049864438.html

Главный четверг: Гунба о новогоднем туризме в Гагре, социальной сфере, образовании

Главный четверг: Гунба о новогоднем туризме в Гагре, социальной сфере, образовании

Насколько активным был новогодний туризм в Гагрском районе, какую работу проводят местные власти в социальной сфере и в области образования, что планируется... 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T10:51+0300

2024-01-19T10:51+0300

2024-01-19T10:51+0300

радио

абхазия

гагрский район

туризм

отдых

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/12/1049864925_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e213dabd5c32423fdc51f7127ed80c80.jpg

Главный четверг: Гунба о новогоднем туризме в Гагре, социальной сфере, образовании Главный четверг: Гунба о новогоднем туризме в Гагре, социальной сфере, образовании

Насколько активным был новогодний туризм в Гагрском районе, какую работу проводят местные власти в социальной сфере и в области образования, что планируется сделать в 2024 году в районе, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель главы администрации Гагрского района Хана Гунба.По словам Гунба, по предварительным данным, в этом году в новогодние праздник Гагрский район посетило больше туристов, чем в прошлом году. В прошлом году их было около 5 300 человек, в этом же году более шести тысяч."Наблюдается повышение интереса к зимнему отдыху в Абхазии. Погодные условия были благоприятные, что, безусловно, поддерживает этот интерес. Наверное, здесь ряд аспектов. Это и международная обстановка, и улучшение качества обслуживания, увеличение количества объектов размещения. Вс это сыграло роль. Увеличивается количество туристов и продолжительность курортного сезона", – сказала Гунба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гагрский район, туризм, отдых, подкасты, аудио