https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/glavnyy-chetverg-gunba-o-novogodnem-turizme-v-gagre-sotsialnoy-sfere-obrazovanii-1049864438.html
Главный четверг: Гунба о новогоднем туризме в Гагре, социальной сфере, образовании
Главный четверг: Гунба о новогоднем туризме в Гагре, социальной сфере, образовании
Насколько активным был новогодний туризм в Гагрском районе, какую работу проводят местные власти в социальной сфере и в области образования, что планируется... 19.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-19T10:51+0300
2024-01-19T10:51+0300
2024-01-19T10:51+0300
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Главный четверг: Гунба о новогоднем туризме в Гагре, социальной сфере, образовании
Главный четверг: Гунба о новогоднем туризме в Гагре, социальной сфере, образовании
Насколько активным был новогодний туризм в Гагрском районе, какую работу проводят местные власти в социальной сфере и в области образования, что планируется сделать в 2024 году в районе, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель главы администрации Гагрского района Хана Гунба.По словам Гунба, по предварительным данным, в этом году в новогодние праздник Гагрский район посетило больше туристов, чем в прошлом году. В прошлом году их было около 5 300 человек, в этом же году более шести тысяч."Наблюдается повышение интереса к зимнему отдыху в Абхазии. Погодные условия были благоприятные, что, безусловно, поддерживает этот интерес. Наверное, здесь ряд аспектов. Это и международная обстановка, и улучшение качества обслуживания, увеличение количества объектов размещения. Вс это сыграло роль. Увеличивается количество туристов и продолжительность курортного сезона", – сказала Гунба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, гагрский район, туризм, отдых, подкасты, аудио
абхазия, гагрский район, туризм, отдых, подкасты, аудио
Насколько активным был новогодний туризм в Гагрском районе, какую работу проводят местные власти в социальной сфере и в области образования, что планируется сделать в 2024 году в районе, в эфире радио Sputnik
рассказала заместитель главы администрации Гагрского района Хана Гунба.
По словам Гунба, по предварительным данным, в этом году в новогодние праздник Гагрский район посетило больше туристов, чем в прошлом году. В прошлом году их было около 5 300 человек, в этом же году более шести тысяч.
"Наблюдается повышение интереса к зимнему отдыху в Абхазии. Погодные условия были благоприятные, что, безусловно, поддерживает этот интерес. Наверное, здесь ряд аспектов. Это и международная обстановка, и улучшение качества обслуживания, увеличение количества объектов размещения. Вс это сыграло роль. Увеличивается количество туристов и продолжительность курортного сезона", – сказала Гунба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.