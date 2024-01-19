https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/grazhdanin-i-nachalnik-blabba-ob-oplate-za-elektroenergiyu-pri-povyshenii-tarifov---1049885177.html

Гражданин и начальник: Блабба об оплате за электроэнергию при повышении тарифов

Гражданин и начальник: Блабба об оплате за электроэнергию при повышении тарифов

Как платят за свет по новым тарифам, когда охватят приборами учета всю страну, и стали ли экономить электроэнергию в домах Абхазии, об этом в эфире радио... 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T18:10+0300

2024-01-19T18:10+0300

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Гражданин и начальник: Блабба об оплате за электроэнергию при повышении тарифов Гражданин и начальник: Блабба об оплате за электроэнергию при повышении тарифов

Блабба напомнил об основных тарифах для потребителей с прибором учета, рассказал, как платят те, у кого их нет. Он также сказал, что в стране 86 тысяч абонентов, а установленных приборов более 22 тысяч. В этом году работа в этом направлении будет продолжаться. "Черноморэнерго" планирует установить около 30 тысяч.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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