https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/grazhdanin-i-nachalnik-blabba-ob-oplate-za-elektroenergiyu-pri-povyshenii-tarifov---1049885177.html
Гражданин и начальник: Блабба об оплате за электроэнергию при повышении тарифов
Гражданин и начальник: Блабба об оплате за электроэнергию при повышении тарифов
Как платят за свет по новым тарифам, когда охватят приборами учета всю страну, и стали ли экономить электроэнергию в домах Абхазии, об этом в эфире радио... 19.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-19T18:10+0300
2024-01-19T18:10+0300
2024-01-19T18:14+0300
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Гражданин и начальник: Блабба об оплате за электроэнергию при повышении тарифов
Гражданин и начальник: Блабба об оплате за электроэнергию при повышении тарифов
Блабба напомнил об основных тарифах для потребителей с прибором учета, рассказал, как платят те, у кого их нет. Он также сказал, что в стране 86 тысяч абонентов, а установленных приборов более 22 тысяч. В этом году работа в этом направлении будет продолжаться. "Черноморэнерго" планирует установить около 30 тысяч.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Гражданин и начальник: Блабба об оплате за электроэнергию при повышении тарифов
18:10 19.01.2024 (обновлено: 18:14 19.01.2024)
Как платят за свет по новым тарифам, когда охватят приборами учета всю страну, и стали ли экономить электроэнергию в домах Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказал, начальник энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба.
Блабба напомнил об основных тарифах для потребителей с прибором учета, рассказал, как платят те, у кого их нет. Он также сказал, что в стране 86 тысяч абонентов, а установленных приборов более 22 тысяч. В этом году работа в этом направлении будет продолжаться. "Черноморэнерго" планирует установить около 30 тысяч.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.