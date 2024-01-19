Ложный вызов: как искали взрывное устройство в cухумской школе

К зданию школы прибыли сотрудники МЧС, СГБ и МВД. Кинологи с собаками начали поиск взрывного устройства. Они осмотрели здание школы, двор и прилегающую территорию. Взрывное устройство спасатели не нашли."К сожалению, мы второй раз получаем сигнал, что школа заминирована. Мы отработали совместно с СГБ и МВД, работа была проведена тщательно, проверили внутри, снаружи, чердачные помещения. Сейчас, как говорят специалисты, можно запускать детишек в школу", – отметил министр.По словам Льва Квициния, ведомство намерено обращаться в Парламент с просьбой ужесточить наказание за подобные деяния."Нам очень неприятно, что так часто получаем такие звонки, но мы будем отрабатывать. Специальные службы займутся тем, кто этим занимается, в России это приравнивается к теракту. Мы тоже будем выходить в Парламент, требовать ужесточить наказание за такие деяния", – добавил глава МЧС.Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в МЧС днем 19 января. Ученики и преподаватели были эвакуированы, здание было оцеплено, квартал проспекта Леона перекрыт.
Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии днем 19 января.
К зданию школы прибыли сотрудники МЧС, СГБ и МВД. Кинологи с собаками начали поиск взрывного устройства. Они осмотрели здание школы, двор и прилегающую территорию. Взрывное устройство спасатели не нашли.
"К сожалению, мы второй раз получаем сигнал, что школа заминирована. Мы отработали совместно с СГБ и МВД, работа была проведена тщательно, проверили внутри, снаружи, чердачные помещения. Сейчас, как говорят специалисты, можно запускать детишек в школу", – отметил министр.
По словам Льва Квициния, ведомство намерено обращаться в Парламент с просьбой ужесточить наказание за подобные деяния.
"Нам очень неприятно, что так часто получаем такие звонки, но мы будем отрабатывать. Специальные службы займутся тем, кто этим занимается, в России это приравнивается к теракту. Мы тоже будем выходить в Парламент, требовать ужесточить наказание за такие деяния", – добавил глава МЧС.
Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в МЧС днем 19 января. Ученики и преподаватели были эвакуированы, здание было оцеплено, квартал проспекта Леона перекрыт.