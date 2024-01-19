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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/lozhnyy-vyzov-kak-iskali-vzryvnoe-ustroystvo-v-cukhumskoy-shkole-1049879248.html
Ложный вызов: как искали взрывное устройство в cухумской школе
Ложный вызов: как искали взрывное устройство в cухумской школе
Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии днем 19 января. 19.01.2024, Sputnik Абхазия
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К зданию школы прибыли сотрудники МЧС, СГБ и МВД. Кинологи с собаками начали поиск взрывного устройства. Они осмотрели здание школы, двор и прилегающую территорию. Взрывное устройство спасатели не нашли."К сожалению, мы второй раз получаем сигнал, что школа заминирована. Мы отработали совместно с СГБ и МВД, работа была проведена тщательно, проверили внутри, снаружи, чердачные помещения. Сейчас, как говорят специалисты, можно запускать детишек в школу", – отметил министр.По словам Льва Квициния, ведомство намерено обращаться в Парламент с просьбой ужесточить наказание за подобные деяния."Нам очень неприятно, что так часто получаем такие звонки, но мы будем отрабатывать. Специальные службы займутся тем, кто этим занимается, в России это приравнивается к теракту. Мы тоже будем выходить в Парламент, требовать ужесточить наказание за такие деяния", – добавил глава МЧС.Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в МЧС днем 19 января. Ученики и преподаватели были эвакуированы, здание было оцеплено, квартал проспекта Леона перекрыт.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, мчс абхазии, сухум
фото , мультимедиа, абхазия, фото, мчс абхазии, сухум

Ложный вызов: как искали взрывное устройство в cухумской школе

14:30 19.01.2024 (обновлено: 16:31 19.01.2024)
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Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии днем 19 января.
К зданию школы прибыли сотрудники МЧС, СГБ и МВД. Кинологи с собаками начали поиск взрывного устройства. Они осмотрели здание школы, двор и прилегающую территорию. Взрывное устройство спасатели не нашли.
"К сожалению, мы второй раз получаем сигнал, что школа заминирована. Мы отработали совместно с СГБ и МВД, работа была проведена тщательно, проверили внутри, снаружи, чердачные помещения. Сейчас, как говорят специалисты, можно запускать детишек в школу", – отметил министр.
По словам Льва Квициния, ведомство намерено обращаться в Парламент с просьбой ужесточить наказание за подобные деяния.
"Нам очень неприятно, что так часто получаем такие звонки, но мы будем отрабатывать. Специальные службы займутся тем, кто этим занимается, в России это приравнивается к теракту. Мы тоже будем выходить в Парламент, требовать ужесточить наказание за такие деяния", – добавил глава МЧС.
Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в МЧС днем 19 января. Ученики и преподаватели были эвакуированы, здание было оцеплено, квартал проспекта Леона перекрыт.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в МЧС днем 19 января.

Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в МЧС днем 19 января. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в МЧС днем 19 января.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Учеников и преподавателей эвакуировали.

Учеников и преподавателей эвакуировали. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Учеников и преподавателей эвакуировали.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание было оцеплено, а квартал проспекта Леона перекрыли.

Здание было оцеплено, а квартал проспекта Леона перекрыли. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание было оцеплено, а квартал проспекта Леона перекрыли.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На место приехали кинологи с собаками.

На место приехали кинологи с собаками. - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

На место приехали кинологи с собаками.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из-за перекрытия квартала стали возникать заторы на улице Ардзинба.

Из-за перекрытия квартала стали возникать заторы на улице Ардзинба. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из-за перекрытия квартала стали возникать заторы на улице Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния контролировал ситуацию на месте.

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния контролировал ситуацию на месте. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния контролировал ситуацию на месте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пожарная машина также дежурила у здания.

Пожарная машина также дежурила у здания. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пожарная машина также дежурила у здания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На осмотр школы кинологам понадобилось около двух часов.

На осмотр школы кинологам понадобилось около двух часов. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

На осмотр школы кинологам понадобилось около двух часов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.

Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.

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