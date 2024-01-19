https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/minturizma-abkhazii-byvshie-sanatorii-mvo-i-pvo-budut-prinimat-turistov-v-2024-godu-1049861827.html

Минтуризма Абхазии: бывшие санатории МВО и ПВО будут принимать туристов в 2024 году

Минтуризма Абхазии: бывшие санатории МВО и ПВО будут принимать туристов в 2024 году

Санатории ПВО и МВО вместе со всеми сопутствующими объектами инфраструктуры ранее были переданы предпринимателям Сичинава, которые восстанавливают и вводят в... 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T09:40+0300

2024-01-19T09:40+0300

2024-01-19T09:40+0300

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. К началу летнего курортного сезона 2024 года бывшие санатории МВО и ПВО будут введены в эксплуатацию, рассказал в интервью радио Sputnik замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц.В июле в ходе инспекции президента Абхазии Аслана Бжания в Сухуме представители отелей рассказали главе государства, что шестиэтажное здание на территории и несколько двухэтажных зданий находятся на стадии реконструкции.Набережная перед санаториями открыта для жителей Сухума и соединяется с набережной Махаджиров пешеходным мостом через реку Басла.Санаторий Московского военного округа – МВО, занимает площадь в 20 гектаров, находится на берегу Сухумской бухты Черного моря и был рассчитан на 1800 отдыхающих. Существует он более 60 лет. Санаторий ПВО также расположен в Сухуме на берегу моря. Санаторий ПВО — это 14-этажный высотный корпус и несколько двухэтажных и трехэтажных корпусов.

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