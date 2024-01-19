https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/minturizma-abkhazii-byvshie-sanatorii-mvo-i-pvo-budut-prinimat-turistov-v-2024-godu-1049861827.html
Минтуризма Абхазии: бывшие санатории МВО и ПВО будут принимать туристов в 2024 году
Минтуризма Абхазии: бывшие санатории МВО и ПВО будут принимать туристов в 2024 году
Санатории ПВО и МВО вместе со всеми сопутствующими объектами инфраструктуры ранее были переданы предпринимателям Сичинава, которые восстанавливают и вводят в... 19.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-19T09:40+0300
2024-01-19T09:40+0300
2024-01-19T09:40+0300
в абхазии
отдых в абхазии
абхазия
сухум
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047146677_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ff5a3d3b8a8f2bb6fe6c2153742c754c.jpg
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. К началу летнего курортного сезона 2024 года бывшие санатории МВО и ПВО будут введены в эксплуатацию, рассказал в интервью радио Sputnik замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц.В июле в ходе инспекции президента Абхазии Аслана Бжания в Сухуме представители отелей рассказали главе государства, что шестиэтажное здание на территории и несколько двухэтажных зданий находятся на стадии реконструкции.Набережная перед санаториями открыта для жителей Сухума и соединяется с набережной Махаджиров пешеходным мостом через реку Басла.Санаторий Московского военного округа – МВО, занимает площадь в 20 гектаров, находится на берегу Сухумской бухты Черного моря и был рассчитан на 1800 отдыхающих. Существует он более 60 лет. Санаторий ПВО также расположен в Сухуме на берегу моря. Санаторий ПВО — это 14-этажный высотный корпус и несколько двухэтажных и трехэтажных корпусов.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047146677_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5041cf274071412767f1403f906a6077.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
отдых в абхазии, абхазия, сухум, туристы
отдых в абхазии, абхазия, сухум, туристы
Минтуризма Абхазии: бывшие санатории МВО и ПВО будут принимать туристов в 2024 году
Санатории ПВО и МВО вместе со всеми сопутствующими объектами инфраструктуры ранее были переданы предпринимателям Сичинава, которые восстанавливают и вводят в эксплуатацию не функционировавшие на протяжении десятков лет здания.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. К началу летнего курортного сезона 2024 года бывшие санатории МВО и ПВО будут введены в эксплуатацию, рассказал в интервью радио Sputnik замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц.
По его словам, объекты смогут принимать 1200 человек, сейчас там идет полная реконструкция.
В июле в ходе инспекции президента Абхазии Аслана Бжания в Сухуме представители отелей рассказали главе государства, что шестиэтажное здание на территории и несколько двухэтажных зданий находятся на стадии реконструкции.
Набережная перед санаториями открыта для жителей Сухума и соединяется с набережной Махаджиров пешеходным мостом через реку Басла.
Санаторий Московского военного округа – МВО, занимает площадь в 20 гектаров, находится на берегу Сухумской бухты Черного моря и был рассчитан на 1800 отдыхающих. Существует он более 60 лет.
Санаторий ПВО также расположен в Сухуме на берегу моря. Санаторий ПВО — это 14-этажный высотный корпус и несколько двухэтажных и трехэтажных корпусов.