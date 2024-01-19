https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/nastoyaschiy-iskanderovskiy-personazh-zhizn-i-tvorchestvo-sergeya-sakaniya-1049868353.html

"Настоящий искандеровский персонаж": жизнь и творчество Сергея Сакания

"Настоящий искандеровский персонаж": жизнь и творчество Сергея Сакания

19 января 1934 года родился Народный артист Абхазии Сергей Сакания. Он играл роли во всех фильмах патриарха абхазского кино Вячеслава Аблотия и более 40 лет... 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T16:50+0300

2024-01-19T16:50+0300

2024-01-19T17:05+0300

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О жизни известного абхазского актера, его театральной деятельности, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikСергей Сакания родился в селе Дурипш Гудаутского района. Еще с самого детства было понятно, что он рожден для сцены. По словам Народной артистки Абхазии Софы Агумаа, его выбор профессии не был случайным.В тот же театральный институт позже поступает и сама Софа Агумаа. А после учебы она начала работать вместе с Сергеем Сакания в одном театре.Театр – сложный организм, и здесь нелегко стать большим актером без таланта и постоянной работы над собой. Но и того и другого у Сергея Сакания было не отнять. Как вспоминает актер Абхазского театра Сырбей Сангулия, Сакания постоянно оттачивал свое мастерство."Он был великий актер, известный на всю Абхазию. Но мастерство не приходит просто так, для этого нужно много работать. И он неустанно работал над собой, чтобы раскрыть свой природный талант и представить его зрителю. И в театре я увидел, сколько он работал над собой, сколько трудился. Однажды я его спросил: "Сергей Викторович, как вам легко удается раскрыть любой образ. Раскройте свой секрет, подскажите, как так же легко входить в образ". Он мне ответил: "Знаешь что, в институте тебя научили театральному искусству. Я не могу поделиться никаким секретом. Просто нужно постоянно над собой работать. Собирай образы". У него была замечательная привычка собирать образы. Мы тогда ездили со спектакли по селам, и там Сергей Викторович следил за поведением людей, собирал образы из жизни, затем их красочно использовал в своих ролях. И эти образы получались на сцене настолько живые, настолько правдивые. Возможно, именно эта его черта и помогала ему в работе, и все роли, которые он играл, давались ему невероятно удачно", – отмечает Сангулия."Халтуру не любил"Сергей Сакания был представителем золотого поколения абхазских актеров. Как отмечает Сырбей Сангулия, их отличали высокие человеческие качества.Для актеров Абхазского драматического театра работать с Сергеем Сакания было честью и "большим счастьем". В то же время это их обязывало держать высокую планку. Сакания, как отмечает Софа Агумаа, "халтуру не любил"."Сергей был лучшим актером. Находиться рядом с ним, работать с ним на одной сцене было счастьем. Никогда не было такого, чтобы он какую-то реплику неправильно произнес. Он прекрасно знал свою роль. И того же требовал от своего партнера. Тогда в театре работали суфлеры, и если актер забывал свою реплику, то Сергей с укором смотрел на него. Как говорится, халтуру он не любил. Он был настоящим профессионалом", – подчеркнула Агумаа.Сегодня многие вспоминают Сергея Сакания по его комедийным ролям. Но наравне с комедийными ему давались и драматические образы."Ему давались не только комедийные роли, но и драматические. Например, в "Оптимистической трагедии" он исполнял одну из главных ролей, в "Белых флагах". Его роли надолго запоминались зрителю, и потому он пользовался безусловной любовью", – отмечает Сырбей Сангулия.А многие зрители даже, прежде чем купить билет на спектакль, уточняли, играет ли в нем Сергей Сакания. И это, по словам Софы Агумаа, было лучшим признанием.Сергей Сакания был великим актером не только в масштабах Абхазии, но и в мировом, считает Сырбей Сангулия. "Когда мы с гастролями выезжали в другие страны, там удивлялись, откуда в маленькой Абхазии нашли такого талантливого актера", – добавил он."Искандеровский персонаж"Сергей Сакания был актером не только театра, многим он запомнился по ярким образам в советских фильмах. Сакания исполнял роли во всех советских фильмах патриарха абхазского кино Вячеслава Аблотия, который называл его "настоящим искандеровским персонажем".Как вспоминал в одном из интервью Sputnik сам Аблотия, на съемочной площадке Сергея Сакания всегда отличало серьезное отношение к работе. Он был очень внимательным и пунктуальным человеком.Сергей Сакания более 40 лет прослужил в Абхазском государственном драматическом театре. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов актер больше не вернулся на сцену. Сакания ушел из жизни 30 декабря 2021 года.Сергей Сакания родился 19 января 1934 года. В 1964-1974 годах работал в Сухумском грузинском театре имени Гамсахурдиа, с 1974 года был актером Абхазского драматического театра.Экранный дебют состоялся в 1969 году, тогда в детской ленте "Время счастливых находок" он сыграл роль продавца газированный воды Давида. Позже он сыграл в исторической картине "Белый башлык", в фильмах "В ночь на новолуние", "Колокол священной кузни", “Колчерукий” и социальной драме "Сувенир". Был бессменным участником сатирических миниатюр "Чарирама".

https://sputnik-abkhazia.ru/20181220/Sykhaara-B-Sofa-Agumaa-otmechaet-80-letniy-yubiley----1026044878.html

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