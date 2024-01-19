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Новый год в субтропиках: Минтуризма подвело итоги зимнего турсезона

Новый год в субтропиках: Минтуризма подвело итоги зимнего турсезона

В интервью радио Sputnik замминистра туризма Астамур Барциц подвел итоги зимнего турсезона, рассказал, сколько туристов посетили республику в новогодние... 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T11:35+0300

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Количество туристов, которые провели новогодние каникулы в Абхазии в 2024 году, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с показателями 2022-2023 годов, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель министра туризма республики Астамур Барциц. По данным Министерства туризма, загрузка объектов размещения в Абхазии в новогодние праздники составила около 80%.По словам Барциц, с 1 по 16 января Рицинский реликтовый национальный парк посетили 10 934 человека, в 2023 году в тот же период – 11 260 человек. Новоафонскую пещеру посетили 7 832 туриста, в 2023 году – 7 212.В интервью Sputnik замминистра рассказал, что привлекает туристов в Абхазии, к чему нужно стремиться для увеличения турпотока и какие объекты размещения значительно повысят количество гостей в 2024 году.

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