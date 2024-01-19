https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/sobiraemost-za-elektroenergiyu-v-2023-godu-sostavila-935-millionov-rubley-1049887411.html

Собираемость за электроэнергию в 2023 году составила 935 миллионов рублей

Собираемость за электроэнергию в 2023 году составила 935 миллионов рублей

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Собираемость за электроэнергию в 2023 году составила 935 миллионов рублей, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Управления сбыта... 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T20:00+0300

2024-01-19T20:00+0300

2024-01-19T20:00+0300

абхазия

энергетическая отрасль абхазии

энергосбережение

черноморэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/11/1045865461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04371204d74450b3653c935727dee898.jpg

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Собираемость за электроэнергию в 2023 году составила 935 миллионов рублей, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Саид Блабба. "В 2023 году было собрано 935 миллионов рублей, в 2022 году 552 миллиона. В процентном соотношении 36% собираемости, в принципе этот объем стабилен и с прошлого года практически этот процент не поменялся в связи с тем, что выявляются и новые абоненты, которые не находились в базе и так далее. То есть начисление более точное уже началось, потери в начислениях уменьшились. Есть абоненты, которые выявились в ходе установки приборов учета, которые никогда не платили, никогда не находились в базе и так далее", - отметил Блабба. По его словам, сумма увеличилась в том числе и из-за изменения тарифа.При этом объем потребления в 2022 году был более трех миллиардов кВт⋅ч, а в 2023 году - на 306 миллионов кВт⋅ч меньше."В 2022 году велись активные веерные отключения и при этом мы потребили больше миллиардов кВт⋅ч, а в 2023 году без отключений и без веера на 306 миллионов кВт⋅ч меньше", – отметил он.По мнению энергетика, необходимо установить категории льготников, которые не могут платить за потребленную электроэнергию по новым тарифам."Этот вопрос надо выносить и решать проблему, определять позиции льготников, условий и критериев, под которые будут подходить определенные лица. Под эти рамки уже будут, наверное, определяться льготы и надо понимать механизмы компенсации этих льгот для "Черноморэнерго". Этот вопрос надо выносить и заниматься активно решением этой проблемы", – добавил начальник энергосбыта.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, энергосбережение, черноморэнерго