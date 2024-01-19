https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/sobiraemost-za-elektroenergiyu-v-2023-godu-sostavila-935-millionov-rubley-1049887411.html
Собираемость за электроэнергию в 2023 году составила 935 миллионов рублей
Собираемость за электроэнергию в 2023 году составила 935 миллионов рублей
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Собираемость за электроэнергию в 2023 году составила 935 миллионов рублей, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Управления сбыта... 19.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-19T20:00+0300
2024-01-19T20:00+0300
2024-01-19T20:00+0300
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энергосбережение
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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Собираемость за электроэнергию в 2023 году составила 935 миллионов рублей, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Саид Блабба. "В 2023 году было собрано 935 миллионов рублей, в 2022 году 552 миллиона. В процентном соотношении 36% собираемости, в принципе этот объем стабилен и с прошлого года практически этот процент не поменялся в связи с тем, что выявляются и новые абоненты, которые не находились в базе и так далее. То есть начисление более точное уже началось, потери в начислениях уменьшились. Есть абоненты, которые выявились в ходе установки приборов учета, которые никогда не платили, никогда не находились в базе и так далее", - отметил Блабба. По его словам, сумма увеличилась в том числе и из-за изменения тарифа.При этом объем потребления в 2022 году был более трех миллиардов кВт⋅ч, а в 2023 году - на 306 миллионов кВт⋅ч меньше."В 2022 году велись активные веерные отключения и при этом мы потребили больше миллиардов кВт⋅ч, а в 2023 году без отключений и без веера на 306 миллионов кВт⋅ч меньше", – отметил он.По мнению энергетика, необходимо установить категории льготников, которые не могут платить за потребленную электроэнергию по новым тарифам."Этот вопрос надо выносить и решать проблему, определять позиции льготников, условий и критериев, под которые будут подходить определенные лица. Под эти рамки уже будут, наверное, определяться льготы и надо понимать механизмы компенсации этих льгот для "Черноморэнерго". Этот вопрос надо выносить и заниматься активно решением этой проблемы", – добавил начальник энергосбыта.
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абхазия, энергосбережение, черноморэнерго
абхазия, энергосбережение, черноморэнерго
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Собираемость за электроэнергию в 2023 году составила 935 миллионов рублей, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Саид Блабба.
"В 2023 году было собрано 935 миллионов рублей, в 2022 году 552 миллиона. В процентном соотношении 36% собираемости, в принципе этот объем стабилен и с прошлого года практически этот процент не поменялся в связи с тем, что выявляются и новые абоненты, которые не находились в базе и так далее. То есть начисление более точное уже началось, потери в начислениях уменьшились. Есть абоненты, которые выявились в ходе установки приборов учета, которые никогда не платили, никогда не находились в базе и так далее", - отметил Блабба.
По его словам, сумма увеличилась в том числе и из-за изменения тарифа.
При этом объем потребления в 2022 году был более трех миллиардов кВт⋅ч, а в 2023 году - на 306 миллионов кВт⋅ч меньше.
"В 2022 году велись активные веерные отключения и при этом мы потребили больше миллиардов кВт⋅ч, а в 2023 году без отключений и без веера на 306 миллионов кВт⋅ч меньше", – отметил он.
По мнению энергетика, необходимо установить категории льготников, которые не могут платить за потребленную электроэнергию по новым тарифам.
"Этот вопрос надо выносить и решать проблему, определять позиции льготников, условий и критериев, под которые будут подходить определенные лица. Под эти рамки уже будут, наверное, определяться льготы и надо понимать механизмы компенсации этих льгот для "Черноморэнерго". Этот вопрос надо выносить и заниматься активно решением этой проблемы", – добавил начальник энергосбыта.