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Сообщение о минировании сухумской школы не подтвердилось
Сообщение о минировании сухумской школы не подтвердилось
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кинологи с собаками не нашли взрывное устройство в здании школы №2 в Сухуме. 19.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-19T14:03+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кинологи с собаками не нашли взрывное устройство в здании школы №2 в Сухуме.Кинологи МЧС Абхазии осмотрели здание школы и двор. По словам Льва Квициния, ведомство намерено обращаться в Парламент с просьбой ужесточить наказание за подобные деяния. "Нам очень неприятно, что так часто получаем такие звонки, но мы будем отрабатывать. Специальные службы займутся тем, кто этим занимается, в России это приравнивается к теракту. Мы тоже будем выходить в Парламент, требовать ужесточить наказание за такие деяния", – добавил глава МЧС.Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в МЧС днем 19 января. Ученики и преподаватели были эвакуированы, здание было оцеплено, квартал проспекта Леона перекрыт.
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сухум, дети, мчс абхазии, абхазия
Сообщение о минировании сухумской школы не подтвердилось
14:03 19.01.2024 (обновлено: 14:13 19.01.2024)
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кинологи с собаками не нашли взрывное устройство в здании школы №2 в Сухуме.
Кинологи МЧС Абхазии осмотрели здание школы и двор.
"К сожалению, мы второй раз получаем сигнал, что школа заминирована. Мы отработали совместно с СГБ и МВД, работа была проведена тщательно, проверили внутри, снаружи, чердачные помещения. Сейчас, как говорят специалисты, можно запускать детишек в школу", – отметил министр.
По словам Льва Квициния, ведомство намерено обращаться в Парламент с просьбой ужесточить наказание за подобные деяния.
"Нам очень неприятно, что так часто получаем такие звонки, но мы будем отрабатывать. Специальные службы займутся тем, кто этим занимается, в России это приравнивается к теракту. Мы тоже будем выходить в Парламент, требовать ужесточить наказание за такие деяния", – добавил глава МЧС.
Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в МЧС днем 19 января. Ученики и преподаватели были эвакуированы, здание было оцеплено, квартал проспекта Леона перекрыт.