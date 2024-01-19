https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/soobschenie-o-minirovanii-sukhumskoy-shkoly-ne-podtverdilos--1049879470.html

Сообщение о минировании сухумской школы не подтвердилось

Сообщение о минировании сухумской школы не подтвердилось

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кинологи с собаками не нашли взрывное устройство в здании школы №2 в Сухуме. 19.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кинологи с собаками не нашли взрывное устройство в здании школы №2 в Сухуме.Кинологи МЧС Абхазии осмотрели здание школы и двор. По словам Льва Квициния, ведомство намерено обращаться в Парламент с просьбой ужесточить наказание за подобные деяния. "Нам очень неприятно, что так часто получаем такие звонки, но мы будем отрабатывать. Специальные службы займутся тем, кто этим занимается, в России это приравнивается к теракту. Мы тоже будем выходить в Парламент, требовать ужесточить наказание за такие деяния", – добавил глава МЧС.Сообщение о минировании школы №2 в Сухуме поступило в МЧС днем 19 января. Ученики и преподаватели были эвакуированы, здание было оцеплено, квартал проспекта Леона перекрыт.

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