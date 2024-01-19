https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/soobschenie-o-minirovanii-torgovogo-tsentra-v-gudaute-postupilo-v-mchs-abkhazii-1049885334.html
Сообщение о минировании торгового центра в Гудауте поступило в МЧС Абхазии
Сообщение о минировании торгового центра в Гудауте поступило в МЧС Абхазии
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Сигнал о минировании торгового центра "Вавилон" в Гудауте поступил в МЧС Абхазии примерно в 16:00 19 января, сообщили Sputnik в... 19.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-19T17:28+0300
2024-01-19T17:28+0300
2024-01-19T17:29+0300
в абхазии
мчс абхазии
абхазия
гудаутский район
гудаута
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/13/1049882667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da14c906b7ccb69644a42376f0b2aa92.jpg
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Сигнал о минировании торгового центра "Вавилон" в Гудауте поступил в МЧС Абхазии примерно в 16:00 19 января, сообщили Sputnik в ведомстве.Как уточнили в пресс-службе МЧС, на место выехал глава министерства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и саперы. Подтверждений о наличии в здании взрывных устройств, пока нет.
абхазия
гудаутский район
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/13/1049882667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9fe25f92f31e9190d4bc9047c15cf70.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, абхазия, гудаутский район, гудаута
мчс абхазии, абхазия, гудаутский район, гудаута
Сообщение о минировании торгового центра в Гудауте поступило в МЧС Абхазии
17:28 19.01.2024 (обновлено: 17:29 19.01.2024)
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Сигнал о минировании торгового центра "Вавилон" в Гудауте поступил в МЧС Абхазии примерно в 16:00 19 января, сообщили Sputnik в ведомстве.
Отмечается, что сообщение проверяют силовые структуры.
Как уточнили в пресс-службе МЧС, на место выехал глава министерства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и саперы. Подтверждений о наличии в здании взрывных устройств, пока нет.