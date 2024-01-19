https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/soobschenie-o-minirovanii-torgovogo-tsentra-v-gudaute-postupilo-v-mchs-abkhazii-1049885334.html

Сообщение о минировании торгового центра в Гудауте поступило в МЧС Абхазии

Сообщение о минировании торгового центра в Гудауте поступило в МЧС Абхазии

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Сигнал о минировании торгового центра "Вавилон" в Гудауте поступил в МЧС Абхазии примерно в 16:00 19 января, сообщили Sputnik в... 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T17:28+0300

2024-01-19T17:28+0300

2024-01-19T17:29+0300

в абхазии

мчс абхазии

абхазия

гудаутский район

гудаута

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/13/1049882667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da14c906b7ccb69644a42376f0b2aa92.jpg

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Сигнал о минировании торгового центра "Вавилон" в Гудауте поступил в МЧС Абхазии примерно в 16:00 19 января, сообщили Sputnik в ведомстве.Как уточнили в пресс-службе МЧС, на место выехал глава министерства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и саперы. Подтверждений о наличии в здании взрывных устройств, пока нет.

абхазия

гудаутский район

гудаута

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мчс абхазии, абхазия, гудаутский район, гудаута