https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/tridtsat-tysyach-schetchikov-ustanovyat-v-abkhazii-v-2024-godu-1049887254.html

Тридцать тысяч счетчиков установят в Абхазии в 2024 году

Тридцать тысяч счетчиков установят в Абхазии в 2024 году

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Около 30 тысяч приборов учета электроэнергии планируют установить в Абхазии в 2024 году, рассказал Sputnik начальник энергосбыта... 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T19:20+0300

2024-01-19T19:20+0300

2024-01-19T19:20+0300

энергетическая отрасль абхазии

энергосбережение

абхазия

черноморэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101724/40/1017244042_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_d130b940f6d2f14e517c60772da996ba.jpg

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Около 30 тысяч приборов учета электроэнергии планируют установить в Абхазии в 2024 году, рассказал Sputnik начальник энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба. По его словам, уже в республике установили более 22 тысяч счетчиков, и это дает положительные результаты. "Самое главное, что у нас наблюдается, где эти приборы учета установлены, существенное понижение потребления, то есть люди начинают экономить, ненужный объем электроэнергии не тратится, за потребленную электроэнергию люди ведут активную оплату", – сказал он.Всего в Абхазии 86 тысяч абонентов "Черноморэнерго". Там, где счетчики уже установлены, платежи за потребленную электроэнергию поднялись до 72-73%, добавил Блабба. По мнению энергетика, после установки всех приборов учета, собираемость достигнет 80%. При этом абоненты, которым еще не установили счетчики и которые не закрыли долги за 2023 год, смогут оплатить их в 2024 году по старому тарифу. "Так как зафиксирован норматив оплаты – норматив потребления в киловатт часах, квитанция о последней оплате есть в базе, можно высчитать до конца года сколько у него оставалось оплатить по старому тарифу. Скажем он оплатил за шесть месяцев в прошлом году, осталось заплатить еще за шесть месяцев, эти шесть месяцев оплачиваются по старому тарифу, а с нового года, начисления уже по новому тарифу", – отметил Блабба.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

энергосбережение, абхазия, черноморэнерго