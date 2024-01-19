https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/vzaimnyy-interes-dzhopua-o-sotrudnichestve-mezhdu-uchenymi-rossii-i-abkhazii-v-arkheologii-1049873884.html

Взаимный интерес: Джопуа о сотрудничестве между учеными России и Абхазии в археологии

Взаимный интерес: Джопуа о сотрудничестве между учеными России и Абхазии в археологии

Директор Абхазского государственного музея, кандидат исторических наук Аркадий Джопуа в эфире радио Sputnik рассказал, как взаимодействуют абхазские и... 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T15:15+0300

2024-01-19T15:15+0300

2024-01-19T15:16+0300

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Взаимный интерес: Джопуа о сотрудничестве между учеными России и Абхазии в археологии Взаимный интерес: Джопуа о сотрудничестве между учеными России и Абхазии в археологии

Аркадий Джопуа вспоминает, как после Отечественной войны в Абхазии стали налаживаться контакты между учеными, какие совместные экспедиции проводили. Абхазский археолог рассказал и о раскопках, которые проводятся в античном городе Гюэнос, где уже четыре года абхазские и российские ученые ведут работы. Именно там в 2021 году был обнаружен свинцовый саркофаг. Аркадий Джопуа отметил, что сегодня этот саркофаг хранится в Госмузее и нуждается в реставрации.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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