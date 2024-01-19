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Взаимный интерес: Джопуа о сотрудничестве между учеными России и Абхазии в археологии
Взаимный интерес: Джопуа о сотрудничестве между учеными России и Абхазии в археологии
Директор Абхазского государственного музея, кандидат исторических наук Аркадий Джопуа в эфире радио Sputnik рассказал, как взаимодействуют абхазские и... 19.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-19T15:15+0300
2024-01-19T15:15+0300
2024-01-19T15:16+0300
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Взаимный интерес: Джопуа о сотрудничестве между учеными России и Абхазии в археологии
Взаимный интерес: Джопуа о сотрудничестве между учеными России и Абхазии в археологии
Аркадий Джопуа вспоминает, как после Отечественной войны в Абхазии стали налаживаться контакты между учеными, какие совместные экспедиции проводили. Абхазский археолог рассказал и о раскопках, которые проводятся в античном городе Гюэнос, где уже четыре года абхазские и российские ученые ведут работы. Именно там в 2021 году был обнаружен свинцовый саркофаг. Аркадий Джопуа отметил, что сегодня этот саркофаг хранится в Госмузее и нуждается в реставрации.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, археология, ученые, аудио
подкасты, взаимный интерес, археология, ученые, аудио
Взаимный интерес: Джопуа о сотрудничестве между учеными России и Абхазии в археологии
15:15 19.01.2024 (обновлено: 15:16 19.01.2024)
Директор Абхазского государственного музея, кандидат исторических наук Аркадий Джопуа в эфире радио Sputnik рассказал, как взаимодействуют абхазские и российские ученые-археологи, над какими проектами идет совместная работа и что дает такое сотрудничество.
Аркадий Джопуа вспоминает, как после Отечественной войны в Абхазии стали налаживаться контакты между учеными, какие совместные экспедиции проводили. Абхазский археолог рассказал и о раскопках, которые проводятся в античном городе Гюэнос, где уже четыре года абхазские и российские ученые ведут работы. Именно там в 2021 году был обнаружен свинцовый саркофаг. Аркадий Джопуа отметил, что сегодня этот саркофаг хранится в Госмузее и нуждается в реставрации.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.