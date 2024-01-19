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Взырвное устройство в торговом центре в Гудауте не обнаружено
Взырвное устройство в торговом центре в Гудауте не обнаружено
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Взрывного устройства в торговом центре "Вавилон" в Гудауте не обнаружено, сообщил начальник Гудаутского ОВД Зосма Гицба. 19.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-19T19:10+0300
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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Взрывного устройства в торговом центре "Вавилон" в Гудауте не обнаружено, сообщил начальник Гудаутского ОВД Зосма Гицба.Силовики и кинологи завершили проверку шестиэтажного здания.Сигнал о минировании торгового центра "Вавилон" в Гудауте поступил в МЧС Абхазии примерно в 16:00 19 января. Все работники и посетители были эвакуированы, здание оцеплено. На место выехал министр МЧС Лев Квициния.Это стало вторым за сутки сообщением о минировании. Ранее анонимный звонок поступил с информацией о взрывном устройстве в школе №2 в Сухуме. Он оказался ложным. Глава МЧС сообщил, что ведомство обратится в Парламент с предложением об ужесточении наказания за телефонный звонок с сообщением о ложном минировании.
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гудаутский район, гудаута, мвд абхазии, мчс абхазии, абхазия
гудаутский район, гудаута, мвд абхазии, мчс абхазии, абхазия
Взырвное устройство в торговом центре в Гудауте не обнаружено
19:10 19.01.2024 (обновлено: 20:16 19.01.2024)
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Взрывного устройства в торговом центре "Вавилон" в Гудауте не обнаружено, сообщил начальник Гудаутского ОВД Зосма Гицба.
Силовики и кинологи завершили проверку шестиэтажного здания.
Сигнал о минировании торгового центра "Вавилон" в Гудауте поступил в МЧС Абхазии примерно в 16:00 19 января. Все работники и посетители были эвакуированы, здание оцеплено. На место выехал министр МЧС Лев Квициния.
Это стало вторым за сутки сообщением о минировании. Ранее анонимный звонок поступил с информацией о взрывном устройстве в школе №2 в Сухуме. Он оказался ложным.
Глава МЧС сообщил, что ведомство обратится в Парламент с предложением об ужесточении наказания за телефонный звонок с сообщением о ложном минировании.