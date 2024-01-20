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По дому рядом с посольством Абхазии в Дамаске нанесли ракетный удар
По дому рядом с посольством Абхазии в Дамаске нанесли ракетный удар
С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года ЦАХАЛ регулярно наносит удары по территории арабской республики. 20.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-20T12:25+0300
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Жилая многоэтажка, расположенная рядом с посольством Абхазии в Дамаске, подверглась ракетному удару. Об этом сообщает Медиацентр МИД.Уточняется, что четырехэтажное здание, по которому нанесли удар, находилось в дамасском районе Меззе, в котором расположено большинство иностранных диппредставительств. Посольство Абхазии находится в 150 метрах от места происшествия, во время удара многие сотрудники находились на рабочих местах.Сирийское госагенство SANA сообщает, что удар, по всей видимости, был нанесен израильской армии. В результате него погиб один член Корпуса стражей исламской революции, другие люди получили ранения.
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абхазия, новости
По дому рядом с посольством Абхазии в Дамаске нанесли ракетный удар
12:25 20.01.2024 (обновлено: 12:31 20.01.2024)
С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года ЦАХАЛ регулярно наносит удары по территории арабской республики.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Жилая многоэтажка, расположенная рядом с посольством Абхазии в Дамаске, подверглась ракетному удару. Об этом сообщает Медиацентр МИД.
Уточняется, что четырехэтажное здание, по которому нанесли удар, находилось в дамасском районе Меззе, в котором расположено большинство иностранных диппредставительств.
Посольство Абхазии находится в 150 метрах от места происшествия, во время удара многие сотрудники находились на рабочих местах.
"Во время ракетного обстрела я и некоторые сотрудники находились в здании Посольства и ракетный обстрел заставил нас испытать ужасающие эмоции", - рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии Мухаммад Али и добавил, что никто из сотрудников не пострадал.
Сирийское госагенство SANA сообщает, что удар, по всей видимости, был нанесен израильской армии. В результате него погиб один член Корпуса стражей исламской революции, другие люди получили ранения.