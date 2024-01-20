https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/dom-ryadom-s-abkhazskim-posolstvom-v-damaske-podvergsya-raketnomu-udaru-1049889856.html

По дому рядом с посольством Абхазии в Дамаске нанесли ракетный удар

По дому рядом с посольством Абхазии в Дамаске нанесли ракетный удар

С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года ЦАХАЛ регулярно наносит удары по территории арабской республики. 20.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-20T12:25+0300

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Жилая многоэтажка, расположенная рядом с посольством Абхазии в Дамаске, подверглась ракетному удару. Об этом сообщает Медиацентр МИД.Уточняется, что четырехэтажное здание, по которому нанесли удар, находилось в дамасском районе Меззе, в котором расположено большинство иностранных диппредставительств. Посольство Абхазии находится в 150 метрах от места происшествия, во время удара многие сотрудники находились на рабочих местах.Сирийское госагенство SANA сообщает, что удар, по всей видимости, был нанесен израильской армии. В результате него погиб один член Корпуса стражей исламской революции, другие люди получили ранения.

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