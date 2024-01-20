https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/ekspert-ssha-ne-znayut-chto-predlozhit-dlya-razresheniya-krizisa-na-ukraine-1049869646.html

Эксперт: США не знают, что предложить для разрешения кризиса на Украине

Эксперт: США не знают, что предложить для разрешения кризиса на Украине

Запад может не рассчитывать на поражение России, наша страна достигнет целей СВО на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В эфире радио Sputnik эксперт... 20.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-20T17:53+0300

2024-01-20T17:53+0300

2024-01-20T17:53+0300

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Антон Гришанов Антон Гришанов

Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2023 году."Мы не возражаем против тех договоренностей, которые заключают другие страны с Украиной. Но это нисколько не меняет нашу цель, это было подтверждено буквально на днях президентом Путиным. Мы будем цели СВО достигать последовательно, настойчиво, и мы этих целей достигнем", – сказал министр.Лавров подчеркнул, что Запад может не рассчитывать на то, что "Россия будет каким-то образом побеждена". "Те, кто не учил историю, ну и географию – а таких на Западе немало – они могут на эту тему фантазировать", – добавил он.В эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов высказал мнение, что у западных политиков нет четкой стратегии разрешения украинского кризиса."Они понимают, что Украина не добивается серьезных успехов, и постепенно начинают готовить путь к отступлению. Сначала США отдадут это на откуп европейским партнерам, потом уже европейцы будут друг другу перебрасывать этот вопрос, а потом они будут пытаться вести дело к замораживанию конфликта. Не факт, что нам это выгодно. Наши территории, закрепленные в Конституции, включая Херсон, Запорожье, должны быть под контролем России – это очевидно, с точки зрения нашего законодательства и здравого смысла. Кроме того, есть поставленные президентом цели специальной военной операции, о чем сказал Сергей Викторович, и никто этих целей не отменял. Для того, чтобы наша безопасность была обеспечена, эти цели должны быть достигнуты, мы исходим из этого. А на Западе пока нет никакой четкой стратегии", – сказал Антон Гришанов.Соединенные Штаты, развязавшие конфликт на Украине, не знают, что предложить, продолжил эксперт."Американцы видят, что не работают схемы, по которым они действуют, но что предложить взамен, они не знают. В том числе и потому, что они так настроили свою внутриполитическую аудиторию, что боятся потерять голоса. Огромное количество лоббистских групп, производителей вооружений включились в этот процесс, миллиарды тратятся и зарабатываются на этом конфликте. Поэтому, к сожалению, это некий замкнутый круг, и разомкнуть его можно только решительными и уверенными действиями, чем мы и занимаемся", – заключил Антон Гришанов.

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