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Новые тарифы и старые долги: интервью главы управления энергосбыта "Черноморэнерго"
Новые тарифы и старые долги: интервью главы управления энергосбыта "Черноморэнерго"
Начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Саид Блабба в интервью радио Sputnik рассказал об оплате за электроэнергию по новым тарифам и планах... 20.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-20T11:30+0300
2024-01-20T11:30+0300
2024-01-20T11:30+0300
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Саид Блабба рассказал, что всего в республике 86 тысяч абонентов, установлено более 22 тысяч новых приборов учета. В 2024 году планируется установить около 30 тысяч счетчиков.Собираемость за свет в местах, где установлены приборы учета электроэнергии, выросла на 72-73%. Саид Блабба также рассказал о работе, проведенной для поддержания эффективности энергетической отрасли в республике."Очень много средств было направлено на эксплуатацию, это принесло серьезную пользу, мы наблюдаем, что у нас мало аварийных отключений в зимнем сезоне. Средства были направлены на сохранение бесперебойности, много мер было принято по замене оборудования, в том числе, силового, по активной расчистке трассы, по закупу спецтехники, которая помогает в этом режиме работы", – отметил он.Подробнее смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, абхазия, черноморэнерго, видео
видео, мультимедиа, абхазия, черноморэнерго, видео
Новые тарифы и старые долги: интервью главы управления энергосбыта "Черноморэнерго"
Начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Саид Блабба в интервью радио Sputnik рассказал об оплате за электроэнергию по новым тарифам и планах по установке новых приборов учета в 2024 году.
Саид Блабба рассказал, что всего в республике 86 тысяч абонентов, установлено более 22 тысяч новых приборов учета. В 2024 году планируется установить около 30 тысяч счетчиков.
Собираемость за свет в местах, где установлены приборы учета электроэнергии, выросла на 72-73%.
"Такого процента и даже большего мы сможем достичь после установки всех приборов учета, я думаю, собираемость дойдет до уровня 80%", - подчеркнул он.
Саид Блабба также рассказал о работе, проведенной для поддержания эффективности энергетической отрасли в республике.
"Очень много средств было направлено на эксплуатацию, это принесло серьезную пользу, мы наблюдаем, что у нас мало аварийных отключений в зимнем сезоне. Средства были направлены на сохранение бесперебойности, много мер было принято по замене оборудования, в том числе, силового, по активной расчистке трассы, по закупу спецтехники, которая помогает в этом режиме работы", – отметил он.
Подробнее смотрите в нашем видео.