https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/novye-tarify-i-starye-dolgi-intervyu-glavy-upravleniya-energosbyta-chernomorenergo-1049887450.html

Новые тарифы и старые долги: интервью главы управления энергосбыта "Черноморэнерго"

Новые тарифы и старые долги: интервью главы управления энергосбыта "Черноморэнерго"

Начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Саид Блабба в интервью радио Sputnik рассказал об оплате за электроэнергию по новым тарифам и планах... 20.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-20T11:30+0300

2024-01-20T11:30+0300

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Саид Блабба рассказал, что всего в республике 86 тысяч абонентов, установлено более 22 тысяч новых приборов учета. В 2024 году планируется установить около 30 тысяч счетчиков.Собираемость за свет в местах, где установлены приборы учета электроэнергии, выросла на 72-73%. Саид Блабба также рассказал о работе, проведенной для поддержания эффективности энергетической отрасли в республике."Очень много средств было направлено на эксплуатацию, это принесло серьезную пользу, мы наблюдаем, что у нас мало аварийных отключений в зимнем сезоне. Средства были направлены на сохранение бесперебойности, много мер было принято по замене оборудования, в том числе, силового, по активной расчистке трассы, по закупу спецтехники, которая помогает в этом режиме работы", – отметил он.Подробнее смотрите в нашем видео.

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