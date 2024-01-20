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Веерные отключения света введены на двое суток в Абхазии
Веерные отключения света введены на двое суток в Абхазии
Отключения будут длиться по четыре часа в сутки и затронут все районы страны. 20.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-20T12:36+0300
2024-01-20T12:36+0300
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Веерные ограничения на подачу света вводятся на двое суток на всей территории Абхазии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Они продлятся с полуночи 21 января до полуночи 23 января и связаны с дефицитом электроэнергии.
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абхазия, новости, черноморэнерго
Веерные отключения света введены на двое суток в Абхазии
12:36 20.01.2024 (обновлено: 12:38 20.01.2024)
Отключения будут длиться по четыре часа в сутки и затронут все районы страны.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Веерные ограничения на подачу света вводятся на двое суток на всей территории Абхазии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Они продлятся с полуночи 21 января до полуночи 23 января и связаны с дефицитом электроэнергии.