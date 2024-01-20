https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/veernye-ogranicheniya-vvedeny-na-dvoe-sutok-v-abkhazii-1049890083.html

Веерные отключения света введены на двое суток в Абхазии

Веерные отключения света введены на двое суток в Абхазии

Отключения будут длиться по четыре часа в сутки и затронут все районы страны. 20.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Веерные ограничения на подачу света вводятся на двое суток на всей территории Абхазии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Они продлятся с полуночи 21 января до полуночи 23 января и связаны с дефицитом электроэнергии.

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