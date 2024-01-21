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Аслан Бжания поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах пожара в ЦВЗ
Аслан Бжания поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах пожара в ЦВЗ
В пожаре, вспыхнувшем в ночь с 20 на 21 января, сгорели картины из фонда Национальной галереи Абхазии. 21.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-21T12:48+0300
2024-01-21T12:48+0300
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Генеральной прокуратуре разобраться в причинах возгорания в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, сигнал поступил на пульт дежурного МЧС в 03:38. Возгорание тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры, но пламя было локализовано только к 7 часам утра.На втором этаже здания хранились все картины, которые числились в фонде Национальной картинной галереи - около четырех тысяч работ абхазских художников, в том числе, Александра Шервашидзе-Чачба, Варвары Бубновой и многих других. Почти все они сгорели при пожаре.
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абхазия, новости
Аслан Бжания поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах пожара в ЦВЗ
12:48 21.01.2024 (обновлено: 12:49 21.01.2024)
В пожаре, вспыхнувшем в ночь с 20 на 21 января, сгорели картины из фонда Национальной галереи Абхазии.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Генеральной прокуратуре разобраться в причинах возгорания в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии.
По словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, сигнал поступил на пульт дежурного МЧС в 03:38. Возгорание тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры, но пламя было локализовано только к 7 часам утра.
На втором этаже здания хранились все картины, которые числились в фонде Национальной картинной галереи - около четырех тысяч работ абхазских художников, в том числе, Александра Шервашидзе-Чачба, Варвары Бубновой и многих других. Почти все они сгорели при пожаре.