https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/dopolnitelnoe-vremya-tyrkba-o-proryve-abkhazskogo-voleybola--1049858928.html
Дополнительное время: Тыркба о прорыве абхазского волейбола
Дополнительное время: Тыркба о прорыве абхазского волейбола
Президент Федерации волейбола республики Абхазия, игрок клуба "Аспны" Аслан Тыркба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 21.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-21T19:52+0300
2024-01-21T19:52+0300
2024-01-21T20:52+0300
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Дополнительное время: Тыркба о прорыве абхазского волейбола
Дополнительное время: Тыркба о прорыве абхазского волейбола
2023 год стал насыщенным для абхазских волейболистов. Клуб "Апсны" провел 6 туров в Единой Лиге Б, из которых 2 - в Абхазии. "Этот год для нашего волейбола значимый, исторический, потому что был сделан огромный прорыв, то, к чему мы шли в послевоенное время свершилось - мы довольны, что попали в Чемпионат Россию в Высшую Лигу Б", - сказал Тыркба. Слушайте подкаст.
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Дополнительное время: Тыркба о прорыве абхазского волейбола
19:52 21.01.2024 (обновлено: 20:52 21.01.2024)
Президент Федерации волейбола республики Абхазия, игрок клуба "Аспны" Аслан Тыркба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
2023 год стал насыщенным для абхазских волейболистов. Клуб "Апсны" провел 6 туров в Единой Лиге Б, из которых 2 - в Абхазии.
"Этот год для нашего волейбола значимый, исторический, потому что был сделан огромный прорыв, то, к чему мы шли в послевоенное время свершилось - мы довольны, что попали в Чемпионат Россию в Высшую Лигу Б", - сказал Тыркба.