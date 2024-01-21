https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/gibel-iskusstva-v-abkhazii-sgorel-fond-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-1049904111.html

Гибель искусства: в Абхазии сгорел фонд Национальной картинной галереи

Гибель искусства: в Абхазии сгорел фонд Национальной картинной галереи

Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи, поступило в МЧС в ночь с 20... 21.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-21T16:07+0300

2024-01-21T16:07+0300

2024-01-21T16:07+0300

в абхазии

абхазия

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/15/1049904916_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_bf4a39cbded41f45547396ce286a30e0.jpg

Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века. В ее фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других. Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не перекинулся на другие строения.Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего. Уцелели около 150 картин, среди которых работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Висариона Цвижба, Варвары Бубновой и некоторых других авторов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мультимедиа, видео