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МВД Абхазии установит причину возгорания в здании выставочного зала

МВД Абхазии установит причину возгорания в здании выставочного зала

Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии вспыхнул примерно в 03:30 воскресенья, 21 января. 21.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии установит причины возгорания в здании ЦВЗ в Сухуме, сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас на месте происшествия ведется сбор первичного материала, уже назначена пожарно-техническая экспертиза. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, сигнал поступил на пульт дежурного МЧС в 03:38. Возгорание тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры, но пламя было локализовано только к 7 часам утра.Директор Нацгалереи Сурам Сакания, ссылаясь на сообщения очевидцев, рассказал Sputnik, что пожар начался с крыши. Пламя распространилось очень быстро из-за того, что потолки и перекрытия были из дерева.На втором этаже здания хранились все картины, которые числились в фонде Национальной картинной галереи - около четырех тысяч работ абхазских художников, в том числе, Александра Шервашидзе-Чачба, Варвары Бубновой и многих других. Почти все они сгорели при пожаре.

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